Megdöbbentő fordulat: emberölés áldozata lett Kurt Cobain?

Újabb fordulat következett be a Nirvana frontemberének tragikus halálát illetően. Egy törvényszéki tudósokból álló csoport ugyanis megkérdőjelezte a Kurt Cobain halálával kapcsolatos ítéletet: szerintük az énekes, aki hivatalosan öngyilkosságot követett el, valójában emberölés áldozata lett.

Újabb fordulat a Nirvana énekesének halálában: emberölés áldozata lehetett Kurt Cobain? / Fotó: ZUMA Press / Northfoto

Mégsem öngyilkosság okozta Kurt Cobain halálát?

A Nirvana legendás énekesére 27 éves korában, 1994. április 5-én találtak rá holtan a seattle-i otthonában. A King megyei orvosszakértő a halálát öngyilkosságnak minősítette, melyet egy Remington Model 11 20-as kaliberű sörétes puskával hajtottak végre. Brian Burnett és Michelle Wilkins szakemberek, egy tudósokból álló csapat tagjai, most új szemszögből próbálják megvizsgálni az ügyet, amely már eddig is számos vad összeesküvés-elmélet tárgya volt. Wilkins úgy nyilatkozott, mindössze három napnyi kutatás után Burnett azt mondta:

Ez egy gyilkosság. Tennünk kell valamit ebben az ügyben.

A csapat új bizonyítékokat mutatott be, amelyek arra utalnak, hogy az énekes egy vagy több támadóval került szembe, akik heroin-túladagolással ártatlanná tették, mielőtt az egyikük fejbe lőtte, a kezébe adta a fegyvert, és egy hamis búcsúlevelet hagyott maga után.

Számomra úgy tűnik, mintha csak valaki megrendezett volna egy filmet, és teljesen biztos akart lenni benne, hogy öngyilkosságnak állítsa be a történteket. A fegyver számlája Cobain zsebében van. A töltények számlája is a zsebében van. A töltények a lába előtt sorakoznak

- magyarázta el Wilkins, aki szerint a helyszín továbbá túlságosan letisztult volt, ahhoz képest, hogy öngyilkosságot követtek el, továbbá Kurt Cobain agyának ás májának elhalása is túladagolásra utalt - írja a Daily Star.

Az eset kapcsán az Orvosszakértői Hivatal szóvivője is megszólalt: