Justin Bieber kisfia már most rajong apja daláért

Hailey Bieber és Justin Bieber gyermeke még csak másfél éves, de már most tudja, melyik popsztár apukája egyik legismertebb dala.

Ez Justin Bieber fiának kedvenc dala

Fotó: AFP / AFP

Melyik Justin Bieber-szám lett a fiánál a nyerő?

A 29 éves márkaalapító Hailey a Therapuss with Jake Shane podcastban mesélt kisfiáról, Jack Bluesról és arról, melyik Bieber-slágert dúdolgatja előszeretettel.

Azt mondja, hogy 'Baby, oh, baby, oh, baby, oh.' Ezt az elmúlt két napban kezdte

- utalt a celeb a 2009-es Baby című dalra.

Hailey 2024 augusztusában adott életet első gyermekének a kétszeres Grammy-díjas énekestől. A modell mindig is tudta, hogy szeretne édesanya lenni, bár minden kicsit másképp alakult, mint ahogyan elképzelte.

Sokkal nyugodtabb voltam mindennel kapcsolatban, mint gondoltam, mert rájöttem, hogy az ember csak menet közben találja ki, hogyan kell csinálni

- fogalmazott. Hozzátette: szülőként minden nap együtt tanul a gyermekével.

Amikor arról kérdezték, szeretne-e nagy családot, elmondta, hogy még egy gyermeket terveznek, de egyszerre csak egyet vállalnának. Ennek ellenére a három vagy akár négy testvér sem kizárt. (Lifestyle)