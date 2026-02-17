Pikáns lesifotók: új szerelmével kapták le Jessica Albát

Jessica Alba és barátja, Danny Ramirez számára új fejezet kezdődött.

Jessica Alba és Danny Ramirez kiruccanásáról a lesifotósok is tudomást szereztek Fotó: ZUMAPRESS.com

A 44 éves színésznőt február 16-án, pár nappal Valentin-nap után a miami tengerparton fotózták le, amint az óceánban fürdőzött. Alba piros, leopárdmintás bikinit viselt, amelyet arany karika fülbevalókkal egészített ki. A 33 éves Ramirez átkarolta a színésznőt, miközben a hullámok között ölelkeztek.

Romantikus kiruccanásuk idején Ramirez egy különleges mérföldkövet is ünnepelt: befejeződött a Baton című film forgatása, amely a rendezői debütálása lesz. A színész nem csak maga írta és instruálta a filmet, hanem szerepet is kapott benne.

A pár tengerparti pihenésére néhány nappal azután került sor, hogy Alba és volt férje, Cash Warren hivatalosan is elvált. Alba és Warren három közös gyermeket nevel: a 17 éves Honor Marie-t, a 14 éves Haven Garnert és a 8 éves Hayes Albát. A színésznő 2025 januárjában, 16 év házasság után nyújtotta be a válókeresetet.

A Warren által 2026. február 13-án benyújtott bírósági dokumentum szerint egyik fél sem kér házastársi tartásdíjat. Az iratok alapján a válás nem volt vitatott, Warren pedig a bíróság végleges jóváhagyását kéri - írja a People.

