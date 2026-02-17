Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Pikáns lesifotók: új szerelmével kapták le Jessica Albát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 18:40
A színésznő és volt férje házassága néhány napja hivatalosan is véget ért. Jessica Alba és új szerelme most egy romantikus kiruccanással ünnepeltek.
Bors
Jessica Alba és barátja, Danny Ramirez számára új fejezet kezdődött.

Jessica Alba és Danny Ramirez kiruccanásáról a lesifotósok is tudomást szereztek
Jessica Alba és Danny Ramirez kiruccanásáról a lesifotósok is tudomást szereztek  Fotó: ZUMAPRESS.com

A 44 éves színésznőt február 16-án, pár nappal Valentin-nap után a miami tengerparton fotózták le, amint az óceánban fürdőzött. Alba piros, leopárdmintás bikinit viselt, amelyet arany karika fülbevalókkal egészített ki. A 33 éves Ramirez átkarolta a színésznőt, miközben a hullámok között ölelkeztek.

Romantikus kiruccanásuk idején Ramirez egy különleges mérföldkövet is ünnepelt: befejeződött a Baton című film forgatása, amely a rendezői debütálása lesz. A színész nem csak maga írta és instruálta a filmet, hanem szerepet is kapott benne.

A pár tengerparti pihenésére néhány nappal azután került sor, hogy Alba és volt férje, Cash Warren hivatalosan is elvált. Alba és Warren három közös gyermeket nevel: a 17 éves Honor Marie-t, a 14 éves Haven Garnert és a 8 éves Hayes Albát. A színésznő 2025 januárjában, 16 év házasság után nyújtotta be a válókeresetet.

A Warren által 2026. február 13-án benyújtott bírósági dokumentum szerint egyik fél sem kér házastársi tartásdíjat. Az iratok alapján a válás nem volt vitatott, Warren pedig a bíróság végleges jóváhagyását kéri - írja a People.

Fotókon Jessica Alba és Danny Ramirez romantikus kiruccanása

 

