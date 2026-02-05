Megszületett az Így jártam anyátokkal sztárjának első gyermeke

Josh Radnor és felesége, Jordana Jacobs immár egy háromtagú családot alkot. Február 4-én, szerdán az Így jártam anyátokkal című film sztárja, 51 évesen bejelentette, hogy feleségével, akivel 2024 januárjában házasodtak össze, megszületett első közös gyermekük.
A színész egy fotósorozattal együtt jelentette be kisfia születését, aki mint kiderült pár hónappal ezelőtt érkezett meg.
Szóval, a feleségemmel néhány hónappal ezelőtt született egy kisbabánk.
- írta a színész.
Eddig ezt tudjuk: A mosolya beragyogja a szobát. Rendkívül figyelmes és körültekintő. Hipnotizálja, amikor gitáron játszom neki. Azt hiszi, hogy a "baba ghanoush" szó vicces. Teljesen bűvöletbe ejtő, és Jordanával nagyon örülünk, hogy itt van.
Radnor külön köszönetet mondott a podcastjának, a How we made your mother hallgatóinak, akik a hírt már néhány epizóddal korábban hallhatták.
Szeretetet küldök minden újdonsült szülőtársamnak. Milyen vad, gyönyörű, kimerítő, szívet melengető beavatás. Annyira hálás vagyok.
- zárta le rövid monológját a színész.
Radnor több képet is megosztott újszülött kisfiáról, akinek nevét még nem hozták nyilvánosságra, köztük egyet, amin épp gitárján pihen, valamint azt a pillanatot is, amikor a kórházban először tartja kezében Jordana - írta a People.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.