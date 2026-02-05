Megszületett az Így jártam anyátokkal sztárjának első gyermeke

Josh Radnor és felesége, Jordana Jacobs immár egy háromtagú családot alkot. Február 4-én, szerdán az Így jártam anyátokkal című film sztárja, 51 évesen bejelentette, hogy feleségével, akivel 2024 januárjában házasodtak össze, megszületett első közös gyermekük.

Josh Radnor. Megszületett az Így jártam anyátokkal színészének első gyermeke. Fotó: Northfoto

Új taggal bővült az Így jártam anyátokkal színészének családja

A színész egy fotósorozattal együtt jelentette be kisfia születését, aki mint kiderült pár hónappal ezelőtt érkezett meg.

Szóval, a feleségemmel néhány hónappal ezelőtt született egy kisbabánk.

- írta a színész.

Eddig ezt tudjuk: A mosolya beragyogja a szobát. Rendkívül figyelmes és körültekintő. Hipnotizálja, amikor gitáron játszom neki. Azt hiszi, hogy a "baba ghanoush" szó vicces. Teljesen bűvöletbe ejtő, és Jordanával nagyon örülünk, hogy itt van.

Radnor külön köszönetet mondott a podcastjának, a How we made your mother hallgatóinak, akik a hírt már néhány epizóddal korábban hallhatták.

Szeretetet küldök minden újdonsült szülőtársamnak. Milyen vad, gyönyörű, kimerítő, szívet melengető beavatás. Annyira hálás vagyok.

- zárta le rövid monológját a színész.

Radnor több képet is megosztott újszülött kisfiáról, akinek nevét még nem hozták nyilvánosságra, köztük egyet, amin épp gitárján pihen, valamint azt a pillanatot is, amikor a kórházban először tartja kezében Jordana - írta a People.