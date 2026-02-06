Negyedszerre is férjhez megy Halle Berry, több év után mondott igent kedvesének

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 14:50
A színésznő kezét többször is megkérte Van Hunt, ám eddig halogatta a döntést. Halle Berry immár negyedszer készül az oltár elé állni.
Az Oscar-díjas Halle Berry hatalmas gyűrűvel az ujján osztotta meg a hírt: eljegyezték.

Halle Berry
Ismét férjhez megy Halle Berry
Fotó: PA /  Northfoto

Az X-Men 59 éves sztárja a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon című műsorban beszélt először nyilvánosan a boldog eseményről.

Van némi félreértés azzal kapcsolatban, hogy megkérte a kezem, én pedig nemet mondtam. Ez nem így van. Nem mondtam nemet, egyszerűen csak nincs kitűzött időpont

- magyarázta a színésznő.

Elutasította szerelmét Halle Berry?

A 55 éves zenész, Van Hunt végül igent kapott Halle Berry-től, ám a színésznő nem elsőre adta be a derekát. Hunt tavaly nyáron is feltette a nagy kérdést, és akkor elárulta: bár Halle nem utasította vissza, nem is fogadta el egyértelműen a lánykérést.

Beadtam a lánykérést, de ahogy látod, még mindig várakozik. Csak úgy lebeg a levegőben...

- mondta akkor a zenész.

Berry eddig háromszor volt házas, míg Huntnak sem a színésznő lesz az első felesége, így egyikük sem érzett különösebb nyomást arra, hogy hivatalosan is összekössék az életüket.

Hány kapcsolata volt a színésznőnek?

A pár 2020 óta alkot egy párt, miután Hunt testvére összehozta őket a pandémia idején. Négy hónapig csak telefonon beszélgettek, mielőtt személyesen is találkoztak volna - a színésznő szerint ez nagyban hozzájárult kapcsolatuk elmélyüléséhez.

Arra kényszerültünk, hogy csak az agyunk kapcsolódjon össze, és kiderüljön, van-e köztünk valódi kapcsolat, mielőtt a testünk beleszólt volna. Még soha nem csináltam így. Beleszerettem a gondolkodásmódjába és a beszélgetéseinkbe

- mesélte Berry.

Halle Berry első férje David Justice baseballjátékos volt, akivel 1993-ban kötött házasságot, majd 1997-ben váltak el. Négy évvel később Eric Benét énekes-dalszerzőhöz ment feleségül, kapcsolatuk 2003-ban ért véget, de hivatalosan csak 2005-ben váltak el.

Harmadik férje Olivier Martinez színész volt, akivel 2013-ban házasodtak össze, és egy közös fiuk is született: Maceo Robert Martinez. A pár 2015-ben jelentette be válását - írja a Metro.

