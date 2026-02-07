„Rák túlélő vagyok” – Évekig hallgatott betegségéről az NFL sztárja

Az NFL és az MLB legendája, Bo Jackson éveken át hallgatott, most azonban nyilvánosságra hozta: prosztatarákkal küzdött.

Rákdiagnózisáról nyílt meg az NFL sztárja /

Fotó: 123RF

Évek után beszélt rákdiagnózisáról a sportoló

A 63 éves sportoló az 1990-es évek végén vonult vissza, azóta viszonylag csendes életet élt, ám csütörtökön vendégként szerepelt a Dan Patrick Show podcastban.

A műsorban Jackson őszintén beszélt a betegségéről, és elárulta, hogy kezelése sikeres volt, a rák jelenleg remisszióban van.

Rák túlélő vagyok. Az egyik prosztatámat eltávolították

- mondta.

Elmagyarázta, azért döntött most a nyilvános megszólalás mellett, mert tudja, sokan felnéznek rá, és fontosnak tartja, hogy beszéljen a betegséggel kapcsolatos tapasztalatairól.

Különösen a férfiakhoz szólt, arra kérve őket, tegyék félre a félelmet és a kínos érzéseket, és járjanak rendszeres szűrővizsgálatokra.

Sokan azt gondoljuk, hogy ettől kevésbé leszünk férfiak

- mondta, a prosztatavizsgálatokra és a kolonoszkópiára utalva.

Hozzátette: bár érthető a vizsgálatokkal járó stressz, ezt félre kell tenni, és nyíltan, őszintén kell beszélni az orvosokkal, még ha csak zárt ajtók mögött is. Jackson szerint a kezelés megmentette az életét, és azóta minden egyes napot hálával él meg.

Két unokám van, és most jobban élvezem velük a sportolást, mint valaha korábban

- fogalmazott.

Bo Jackson 1987 és 1990 között a Los Angeles Raiders színeiben játszott az NFL-ben, miközben párhuzamosan a Kansas City Royals baseballcsapatában is szerepelt. Miután befejezte amerikaifutball-pályafutását, tovább folytatta baseballkarrierjét, és 1994-es visszavonulása előtt elnyerte az Amerikai Liga Év Visszatérő Játékosa díjat. (The Hollywood Gossip)