Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Rómeó, Tódor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Rák túlélő vagyok” – Évekig hallgatott betegségéről az NFL sztárja

nhl
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 14:00
prosztatarákrák
Most műsoron keresztül férfiaknak küldött üzenetet betegségéről. Az NFL-játékos élete megváltozott rákdiagnózisa után.
CJA
A szerző cikkei

Az NFL és az MLB legendája, Bo Jackson éveken át hallgatott, most azonban nyilvánosságra hozta: prosztatarákkal küzdött. 

Rákdignózisáról nyilt meg az NFL sztárja
Rákdiagnózisáról nyílt meg az NFL sztárja /
Fotó:  123RF

Évek után beszélt rákdiagnózisáról a sportoló

A 63 éves sportoló az 1990-es évek végén vonult vissza, azóta viszonylag csendes életet élt, ám csütörtökön vendégként szerepelt a Dan Patrick Show podcastban.

A műsorban Jackson őszintén beszélt a betegségéről, és elárulta, hogy kezelése sikeres volt, a rák jelenleg remisszióban van.

Rák túlélő vagyok. Az egyik prosztatámat eltávolították

- mondta.

Elmagyarázta, azért döntött most a nyilvános megszólalás mellett, mert tudja, sokan felnéznek rá, és fontosnak tartja, hogy beszéljen a betegséggel kapcsolatos tapasztalatairól. 

Különösen a férfiakhoz szólt, arra kérve őket, tegyék félre a félelmet és a kínos érzéseket, és járjanak rendszeres szűrővizsgálatokra.

Sokan azt gondoljuk, hogy ettől kevésbé leszünk férfiak

- mondta, a prosztatavizsgálatokra és a kolonoszkópiára utalva. 

Hozzátette: bár érthető a vizsgálatokkal járó stressz, ezt félre kell tenni, és nyíltan, őszintén kell beszélni az orvosokkal, még ha csak zárt ajtók mögött is. Jackson szerint a kezelés megmentette az életét, és azóta minden egyes napot hálával él meg.

Két unokám van, és most jobban élvezem velük a sportolást, mint valaha korábban

- fogalmazott.

Bo Jackson 1987 és 1990 között a Los Angeles Raiders színeiben játszott az NFL-ben, miközben párhuzamosan a Kansas City Royals baseballcsapatában is szerepelt. Miután befejezte amerikaifutball-pályafutását, tovább folytatta baseballkarrierjét, és 1994-es visszavonulása előtt elnyerte az Amerikai Liga Év Visszatérő Játékosa díjat. (The Hollywood Gossip)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu