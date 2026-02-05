"Úgy érzed, hogy ki fogod hányni a lelkedet" – Összeomlott Dove Cameron! Édesapja öngyilkos lett, a legjobb barátja meghalt

Dove Cameron megrázó őszinteséggel beszélt életének legsötétebb pillanatairól. Az Utódok sztárja elárulta, hogyan okozott nála szorongást édesapja halála és azt is, hogyan változtatta meg az életét a legjobb barátja elvesztése.

Dove Cameron a szerettei tragikus elvesztése óta szorongással és pánikrohammal küzd (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Dove Cameron sötét titkairól vallott

Dove Cameron a Call her Daddy legutóbbi podcast műsorában őszintén vallott a múltja legsötétebb titkairól. Bár kívülről sikeres Disney-sztárként és popsztárként ismerte meg a világ, a mostani interjú után kiderült, hogy mindeközben belül folyamatos harcot vívott a múlt árnyaival. A színésznő szerint apja, a legjobb barátja és Cameron Boyce halála okozta trauma alapozta meg a későbbi szorongását, pánikrohamait és érzelmi bizonytalanságát, amelyekkel hosszú éveken át küzdött.

Dove Cameron és Cameron Boyce az Utódok című film forgatásán kötöttek szoros barátságot (Fotó: Abaca USA / Northfoto)

Dove Cameron apja halála óta szorongással küzd

Dove Cameron bevallotta, hogy azért retteg a telefonhívásoktól, mert élete legfájdalmasabb híreit mind telefonon kapta. Elmondása szerint mindössze 15 éves volt, amikor egy családtag felhívta és közölte vele, hogy édesapja meghalt, saját kezével vetett véget az életének. A hír teljesen letaglózta, pánikrohamot kapott, és olyan testi reakciókat élt át, amelyeket később úgy írt le, hogy:

Pánikrohamot kaptam, ami az egyik legkontrollálhatatlanabb érzés... Vagy harcolsz, vagy menekülsz, vagy megdermedsz. Úgy érzed, hogy ki fogod hányni a lelkedet... nem tudom, hogyan másképp írjam le.

A színésznő számára azóta a telefon nem egyszerű kommunikációs eszköz, hanem a veszteség és a halál szimbóluma lett. Minden ismeretlen hívás szorongást, félelmet és testi feszültséget vált ki belőle, ami komolyan befolyásolja a mindennapi életét és kapcsolatait.

Dove Cameron és Damiano David, a Maneskin frontembere, 2025 októberében eljegyezték egymást (Fotó: picture alliance / Ik Aldama / Northfoto)

Dove Cameron legjobb barátját is elvesztette

Édesapja halála azonban nem az első trauma volt Dove Cameron múltjában. A Disney-sztár elárulta, hogy kilencéves korában elveszítette legjobb gyermekkori barátját is. A színésznő és barátnője már kétéves koruk óta elválaszthatatlanok voltak, szinte testvérekként nőttek fel. Egy nap azonban Dove Cameron meghallotta szülei telefonbeszélgetését, amelyből kiderült, hogy a barátnője és annak testvére meghalt, saját édesapjuk vetett véget az életüknek. Ez a hír pedig olyannyira összetörte, hogy szülei pszichológushoz vitték, hogy fel tudja dolgozni a történteket.