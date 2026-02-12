Második gyermekét várja a Dancing sztárja

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nyaraláson készült képekkel jelentette be az örömhírt a család. A Dancing sztárja hét hónapja házasodott össze.
A Strictly Come Dancing sztárja, Daisy Lowe bejelentette, hogy második gyermekét várja.

A 37 éves táncos, aki hét hónapja ment férjhez, az Instagramon osztotta meg a hírt. A képek egy családi nyaraláson készültek férjével, Jordan Saullal és kislányukkal, Ivyvel.

Hazafelé tartunk a nászutunkról egy plusz potyautassal

- írta a táncos.

Elmondása szerint Ivy izgatottan várja, hogy találkozhasson a testvérével, az anyuka pocakja pedig gyorsan növekszik. Daisy és a 31 éves ingatlanfejlesztő, Jordan tavaly júniusban házasodtak össze egy "vad és romantikus" szertartáson. (The Sun)

Jessie Ware popsztár és podcast-műsorvezető azonnal gratulált a hozzászólások között, örömét fejezve ki a csodálatos hír kapcsán. A Spice Girls egykori tagja, Mel B sem maradt le a gratulációval, de talán Poppy Delevingne volt a legizgatottabb: "Yeeeeeehaaaaaaa Dazzle, micsoda csodálatos hír!!!! Imádlak titeket, srácok! xx CSODÁLATOSAN néztek ki."

