"Az élet néha szörnyű" - Christina Applegate megnyílt a betegséggel való küzdelemről

Kiszivárgott néhány részlet Christina Applegate hamarosan megjelenő könyvéről. A színésznő a karrierje mellett a magánéletéről is őszintén ír.

Christina Applegate őszintén vallott küzdelmeiről / Fotó: ZUMAPRESS.com

Március 3-án jelenik meg Christina Applegate memoárja, a You With the Sad Eyes, amelyben a betegségéről is részletesen vall. Az 54 éves színésznőnél 2021-ben diagnosztizáltak szklerózis multiplexet. A központi idegrendszert érintő autoimmun betegség miatt ma már napjai nagy részét ágyban tölti, valamint komoly fájdalmai vannak és emésztőszervi problémák is nehezítik helyzetét. Úgy fogalmazott, hogy hálószobája ezért szentéllyé vált, de a célja az, hogy minden erejével támogatni tudja 15 éves lányát - írja a Life.hu.

Christina Applegate nem titkolja, sokszor nehezen bírja

Arról is ír a könyvében, hogy az elszigeteltség és a szenvedés teljesen más tapasztalatokat és meglepő módon őszinteséget is hozott számára.

Az életem nem egy masnival átkötött csomag

– mondta a színésznő, aki barátjával, Jamie-Lynn Siglerrel – aki szintén szklerózis multiplexszel küzd – közösen vezeti a MeSsy podcastet.

Az emberek élete, bocsánat, nem találok jobb szót, néha kib**ottul szörnyű. Szóval igyekszem annyira őszinte és nyers lenni, amennyire csak tudok

– tette hozzá. Arról is beszélt, mindannyian máshonnan jövünk, de meglátása szerint minden azon múlik, hogy mit kezdünk a helyzetünkkel. A könyve kapcsán megjegyezte, nem feltétlenül egy inspiráló alkotás, a hírek szerint bántalmazó kapcsolatairól, az anyaságról és a mellrákkal való küzdelméről is ír benne.

Christina Applegate új online platformot is indít Next in MS néven, ahol a szklerózis multiplexszel élők oszthatják meg tapasztalataikat. Saját történetéről így fogalmazott: „Egy szomorú szemű kislányról szól, aki végül Christina Applegate lett. És még mindig ugyanolyan szomorúak a szemei.”