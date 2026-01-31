Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
"Nincs szükségem férfira" – Meglepő vallomást tett a színésznő, akiért pasik milliói epekednek

Sydney Sweeney
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 15:00
Szingli vagy független? Együtt mindkettő! Sydney Sweeney érdekes dolgokat állított kapcsolatiaról és a férfiakhoz való hozzáállásáról.

Sydney Sweeney elmondta, hogy nincs szüksége férfira, miközben egyre közelebb kerül Scooter Braunhoz. A színésznőnek látszólag nagyon fontos a függetlenség, azonban nem is tagadhatja, hogy az üzletemberrel egyre szorosabbá válik kapcsolatuk. Az Eufória sztárja csütörtökön nyilatkozott a Cosmopolitannek arról, mégis mit keres egy férfiban – közölte a pagesix.

Sydney Sweeney elmondta, mit keres egy férfiban
Fotó: Kay Blake

A szexi színésznő nem köntörfalazott, és elmondta a férfiakról a véleményét. Sokak dőlhettek a kardjukba, amikor fény derült a bombázó új kapcsolatára, azonban most megosztotta gondolatait a párkapcsolatokról, és arról, mit vár el a másik féltől.

Sydney Sweeney elárulta, mit keres egy férfiban

Én vezető típus vagyok. Irányítok. Megszerzem, amit akarok. Magabiztos vagyok és sikeres, és valójában nincs is szükségem férfira!

Majd így folytatta a megdöbbentő vallomást:

Megvagyok egyedül is. Elképesztő barátnőim vannak (...) Ez sokakat megfélemlít, ezért egy férfinak ebben is meg kell, hogy állja a helyét mellettem.

Ezután a színésznő arról beszélt, hogy nagyon különleges férfinak kell lenni ahhoz, hogy képviselni tudja azt, amit ő képvisel. Majd szóba hozott egy valakit, akit nagyon-nagyon kedvelt, de mégis véget vetett a kapcsolatnak.

Az Eufória színésznője ezután így elmélkedett:

Lehet, hogy nyitottabbnak kell lennem más tapasztalatokra, és megpróbálni nem mindent abba a szűk keretbe szorítani, amiről azt gondolom, hogy szükségem van rá.

Bár nyitott a más típusú férfiakra, vannak számára megkerülhetetlen feltételek.

Sportos lány vagyok, ezért fontos számomra, hogy hegyet másszon velem és hasonlók

– magyarázta.

A színésznőt utoljára január 20-án látták együtt Scooter Braunnal egy sztárokkal teli vacsorán, amelyről Lior Suchard mentalista osztott meg egy bejegyzést. A felvételen Sydney alig tudta levenni a kezét a férfiról.

 

