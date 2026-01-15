A három az új hárem: Ne-Yo így tölti a Valentin napot a három barátnőjével

Ne-Yo, a Grammy-díjas R&B-énekes, egyáltalán nem titkolja magánéletét. A 46 éves sztár most is épp azzal került a figyelem középpontjába, hogy nyíltan beszámolt arról, hogyan tervezi eltölteni a Valentin napot három barátnőjével.

Ne-Yo Valentin napon mindhárom barátnőjének személyre szabottan vesz ajándékot (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Ne-Yo így tölti a Valentin napot a három barátnőjével

A Valentin nap különleges kihívást jelenthet egy olyan személy számára, akinek több partnere is van egyszerre. Na, de nem a híres énekesnek. Ne-Yo, polgári nevén Shaffer Chimere Smith, ugyanis idén a szerelmesek ünnepén úgy döntött, nem alkalmaz egységes megoldásokat az ajándékozás során. Mindhárom barátnője számára személyre szabott ajándékkal készül, amely tükrözi majd az adott személy érdeklődését és egyéniségét:

Ne feledjétek, hogy ez három különböző nő, három különböző személyiség... nem vehetek mindegyiknek vörös rózsát!

Ne-Yo továbbá azt állítja a Valentin napi program megszervezése is közös egyeztetés eredménye lesz, amely során figyelembe veszi majd mindhárom barátnője igényeit, ami ugyan több tervezést igényel majd, de véleménye szerint ez másképp nem működik.

Ne-Yo poliamor kapcsolata: a három az új hárem

Ne-Yo az elmúlt időszakban több interjúban is beszélt arról, hogy több nővel él poliamor kapcsolatban. A zenész ilyenkor mindig letisztázza, hogy nem különálló párkapcsolatokról van szó, hanem egyetlen kapcsolatról, ami több résztvevővel működik egyszerre, és amelynek alapja a nyílt kommunikáció és a kölcsönös beleegyezés. Elmondása szerint a válását követően tudatosan döntött úgy, hogy a jövőben nem titkolja el érzéseit vagy döntéseit a partnerei elől. A jelenlegi kapcsolati forma szerinte így átláthatóbb és őszintébb, mint a korábbi életszakaszai. Mindhárom barátnő tisztában van a helyzettel, és elfogadja azt.

Ne-Yo barátnői nem randizhatnak más férfiakkal (Fotó: Jaxon / MEGA / Northfoto)

Megvannak a saját szabályai: ami az övé, az csak az övé

A mindennapok megszervezése során fontos szerepet kap az időbeosztás, az egyéni figyelem és a közös programok egyensúlya. Ne-Yo szerint ez a struktúra elengedhetetlen ahhoz, hogy egy többpartneres kapcsolat hosszú távon működőképes maradjon. Amikor pedig megkérdezték tőle, hogy a barátnői randizhatnak-e más férfiakkal, Ne-Yo álszent módon azt válaszolta, hogy ők 'átadták' neki a kizárólagosságukat, vagyis: