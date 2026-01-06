Kate McKinnon 42 éves lett: íme a legikonikusabb pillanatai a magánélettől a filmvászonig

Kate McKinnon színésznő és humorista, aki teljesen új szintre emelte a karakterkomédiát Hollywoodban. Nem egyszerűen poénokat mond, hanem átváltozik: mimikája, testbeszéde és energiája védjeggyé vált. Szülinapja tökéletes alkalom arra, hogy visszanézzük azokat a pillanatokat, amik miatt rajongók milliói imádják. Magánéleti elszólásoktól a legendás filmes és tévés jelenetekig most mindent felidézünk.

Kate McKinnon magyarul énekelt, és nem is akárhogyan (Fotó: Mediaworks archív)

Kate McKinnon: ikonikus pillanatok, amik történelmet írtak

Ha van műsor, ami örökre összeforrt Kate McKinnon nevével, az a Saturday Night Live. Itt vált igazi popkulturális ikonná, amikor politikusokat, celebeket és teljesen abszurd figurákat formált meg félelmetes pontossággal. A Hillary Clinton-paródiája már az első pillanatban ikonikussá vált, de ugyanígy emlékezetes volt minden alkalom, amikor saját, kissé elborult karaktereit hozta.

A rajongók máig emlegetik azt a jelenetet is, amikor egy teljesen váratlan dalbetétben – erős akcentussal és ironikus túlzással – a „Józsefvárost” énekelte, teljesen kizökkentve még a rutinos műsorvezetőt, Jimmy Fallont is. Ez volt az a pont, amikor sokan rájöttek: Kate McKinnon bármit képes viccessé tenni.

Privát Kate: furcsa szokások, cuki vallomások

A magánéletben Kate McKinnon meglepően visszafogott, de amikor mégis megnyílik, abból mindig mém születik. Többször vallotta be interjúkban, hogy gyerekkora óta különös kötődése van az állatokhoz, és gyakran beszél úgy róluk, mintha emberek lennének. Kollégái szerint a forgatásokon is ő az, aki a legváratlanabb pillanatban kezd el improvizálni.

Egy szülinapi backstage-videóban például kiderült, hogy képes teljes monológot tartani egy szendvicshez – természetesen karakterben. A rajongók imádják ezeket a spontán, emberi pillanatokat.

Filmek, amikben ellopta a show-t

Bár sokan a tévéből ismerik, Kate McKinnon a filmvásznon is lubickol. A Szellemirtók női rebootjában, a Barbie-ban vagy éppen animációs filmek szinkronhangjaként is mindig kilóg a mezőnyből. Nem feltétlenül ő a főszereplő, mégis gyakran róla beszélnek a legtöbbet.