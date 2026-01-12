Gyász: tragikus autóbalesetben elhunyt a híres zeneszerző

Guy Moon, Emmy-díjra jelölt Nickelodeon-zeneszerző autóbalesetben meghalt. A 63 éves zeneszerző január 8-án szenvedett balesetet, sérülései pedig olyan súlyosak voltak, hogy nem élte túl – közölte a PEOPLE.

Elhunyt a népszerű zeneszerző, Guy Moon

Illusztráció: Pexels

Elhunyt a népszerű zeneszerző, Guy Moon

Guy Moon január 8-án, 63 éves korában hunyt el.

A zeneszerző a Los Angelesben történt közúti balesetben elszenvedett traumás sérüléseibe halt bele. Guy Moon számos népszerű animációs sorozathoz komponált zenét, többek között a Tündéri keresztszülők és a Danny, a fantom című műsorokhoz, pályafutása során pedig több mint 70 alkotói kredittel rendelkezett.

Az Emmy-díjra jelölt zeneszerző családja január 10-én, Facebook-on erősítette meg a halálhírt.

Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk szeretett családfőnk, Guy Moon halálhírét. Csütörtök reggel vesztette életét egy közlekedési balesetben

– írták.

Miközben együtt állunk egy szinte leküzdhetetlennek tűnő gyász súlya alatt, erőt merítünk ahhoz, hogy tisztelettel és bátorsággal gyászoljuk őt, azokkal az eszközökkel, amelyekkel gyönyörű élete során felvértezett bennünket. Letörölhetetlen örökséget hagyott maga után, és mélységesen hiányozni fog nekünk, a családjának, valamint megszámlálhatatlanul sok embernek, akiknek az életére hatással volt

– zárta sorait a család.

Guy Moon leginkább Butch Hartman több animációs sorozatához írt zenéiről ismert, köztük a Tündéri keresztszülők című sorozatról – amely négy Emmy-jelölést hozott számára –, valamint a Danny, a fantom című műsororról. Emellett ő szerezte a zenét a Johnny Test 2021-es Netflixes újraindításához, továbbá számos filmhez is komponált zenét.

Guy Moon utolsó munkája a 2025-ös The Artist című sorozat zenéjének megkomponálása volt.

A népszerű zeneszerzőt felesége és három gyermeke gyászolja.