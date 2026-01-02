SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megérkeztek a várva várt fotók: gyönyörű menyasszony volt Gordon Ramsay lánya

gordon ramsay
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 19:53
adam peatyesküvő
Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay december 27-én mondta ki a boldogító igent.
Bors
A szerző cikkei

Néhány nappal ezelőtt, december 27-én állt oltár elé Gordon Ramsay lánya, Holly. A sztárséf gyermeke egy titkos ceremónia keretein belül mondta ki a boldogító igent szerelmével, Adam Peaty olimpikonnal. Az esküvőt a Bathi Apátságban tartották és olyan sztárok is meghívást kaptak rá, mint amilyen a Beckham család vagy éppen Nicola Peltz.

Férjhez ment Gordon Ramsay lánya /  Fotó: Forrás: Getty Images via AFP/Leon Bennett

Ilyen gyönyörű menyasszony volt Gordon Ramsay lánya

Úgy tudni, a ceremónia - bár néhány családi viszály beárnyékolta -, végül békében zajlott le. A Ramsay család egyébként még korábban szerződést kötött a Vogue magazinnal, így a világhírű újság oszthatta meg először a menyasszonyról készült képeket. Ez volt az oka annak, hogy Gordon Ramsay a fotósok szeme láttára takarta le egy lepellel a lánya ruháját, majd séta közben is odafigyelt rá, hogy ne láthassák az emberek Holly öltözékét - írja a Life.hu, ahol ezután megosztották az esküvői fotókat, amelyek most már bárki számára megtekinthetők.

Mutatjuk is a felvételeket!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu