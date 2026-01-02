Megérkeztek a várva várt fotók: gyönyörű menyasszony volt Gordon Ramsay lánya

Néhány nappal ezelőtt, december 27-én állt oltár elé Gordon Ramsay lánya, Holly. A sztárséf gyermeke egy titkos ceremónia keretein belül mondta ki a boldogító igent szerelmével, Adam Peaty olimpikonnal. Az esküvőt a Bathi Apátságban tartották és olyan sztárok is meghívást kaptak rá, mint amilyen a Beckham család vagy éppen Nicola Peltz.
Úgy tudni, a ceremónia - bár néhány családi viszály beárnyékolta -, végül békében zajlott le. A Ramsay család egyébként még korábban szerződést kötött a Vogue magazinnal, így a világhírű újság oszthatta meg először a menyasszonyról készült képeket. Ez volt az oka annak, hogy Gordon Ramsay a fotósok szeme láttára takarta le egy lepellel a lánya ruháját, majd séta közben is odafigyelt rá, hogy ne láthassák az emberek Holly öltözékét - írja a Life.hu, ahol ezután megosztották az esküvői fotókat, amelyek most már bárki számára megtekinthetők.
Mutatjuk is a felvételeket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.