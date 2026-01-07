Ma ünnepli születésnapját Beyoncé legidősebb lánya: a kis Ivy már 14 éves!

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 16:40
Jay-ZszületésnapBlue Ivy Carter
Blue Ivy Carter ma ünnepli a 14. születésnapját. Beyoncé és Jay-Z lánya ritka nagy tehetség.

Blue Ivy Carter ma lett 14 éves! Beyoncé és férje, Jay-Z legidősebb lánya le sem tagadhatná, mennyi különböző módon örökölte a tehetségét a szüleitől. Ivy ugyanis máris hatalmas mérföldköveket ért el.

Beyoncé legidősebb lánya ma lett 14 éves

Ivy 2012. január 7-én született, fiatal kora ellenére pedig már most ikonikus önéletrajzot sikerült felépítenie. Alig néhány órás volt, amikor először felkerült a Billboard listájára, miután Jay-Z felhasználta a sírását a „Glory” című dalában. Azóta Grammy-díjat nyert, szerepelt a szülei videóklipjében, bemutatkozott egy játékfilmben és bejárta a világot szupersztár édesanyjával - közölte a PEOPLE. 

  • Blue Ivy szintet lépett a tehetséges gyermekek körében. Az akkor 13 éves kislány a 2025-ös Cowboy Carter Touron három hónapon át 32 koncerten táncolt édesanyja mellett a háromórás show teljes ideje alatt.
  • 2023-ban Blue Ivy csatlakozott édesanyjához a színpadon, és az egyik táncosaként lépett fel a Renaissance turnén.
  • A 2022-es Oscar-gálán is fellépett, miközben Beyoncé a Richard király című film „Be Alive” dalát adta elő.
  • A Hair Love szerzője, Matthew A. Cherry 2020. november 9-én jelentette be az Instagramon, hogy Ivy lesz a gyerekkönyve hangoskönyv-változatának narrátora.

Egyszóval nagyon különleges utat járt be a kis Ivy. Nem csoda, hogy a karrierje ilyen gyorsan beindult, hiszen aranyos hangjával ő lett a valaha volt legfiatalabb személy, aki felkerült a Billboard listájára.

 

