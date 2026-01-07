Ma ünnepli születésnapját Beyoncé legidősebb lánya: a kis Ivy már 14 éves!

Blue Ivy Carter ma lett 14 éves! Beyoncé és férje, Jay-Z legidősebb lánya le sem tagadhatná, mennyi különböző módon örökölte a tehetségét a szüleitől. Ivy ugyanis máris hatalmas mérföldköveket ért el.
Ivy 2012. január 7-én született, fiatal kora ellenére pedig már most ikonikus önéletrajzot sikerült felépítenie. Alig néhány órás volt, amikor először felkerült a Billboard listájára, miután Jay-Z felhasználta a sírását a „Glory” című dalában. Azóta Grammy-díjat nyert, szerepelt a szülei videóklipjében, bemutatkozott egy játékfilmben és bejárta a világot szupersztár édesanyjával - közölte a PEOPLE.
Egyszóval nagyon különleges utat járt be a kis Ivy. Nem csoda, hogy a karrierje ilyen gyorsan beindult, hiszen aranyos hangjával ő lett a valaha volt legfiatalabb személy, aki felkerült a Billboard listájára.
