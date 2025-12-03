"Viharban sem veszítette el a mosolyát” – 46 évesen tragikus halál érte a valóságshow-sztárt

Elhunyt a táncos és valóságshow-sztár, Donyelle Denise Wilson. A 46 éves művészt sokan a 2006-os So You Think You Can Dance című táncműsorból ismerték.

Elhunyt a valóságshow-sztár, Donyelle Denise Wilson Fotó: Pexels

10 éve küzdött betegségével a valóságshow-sztár

Donyelle 2016 óta küzdött 3C stádiumú emlőrákkal, amely az évek során 4. stádiumú áttétes daganattá progrediált. Halálát a közösségi médiában erősítették meg ezekkel a szavakkal:

Ma 8:48-kor Donyelle Denise Wilson elhunyt. Feleség, lány, nővér, barát, és harcos, aki minden egyes nap küzdött a rákkal, amíg itt volt. A lelke soha nem homályosult el. A szíve soha nem keményedett meg. És még a viharban sem veszítette el a mosolyát.

Donyelle több videóklipben és táncprojektben is szerepelt. Hiphop és jazz specializációjával a híres versenyen harmadik helyet ért el Benji Schwimmer és Travis Wall mögött.

Rákdiagnózisa óta aktívan kommunikált követőivel a közösségi médiában. 2025 júliusában, négy év után először, újra táncórát is tartott, amelyet saját születésnapi ajándékaként engedett meg magának.

A rák annyi mindentől megfosztott, és hagytam, hogy a táncban rejlő lehetőségek, vagy az ahhoz fűződő kapcsolatom elvesztése miatti gyász elvegye annak a lehetőségét, hogy a tánc jelen legyen az életemben

- nyilatkozta akkor a táncosnő.

A táncost szerettei és egész Hollywood gyászolja. Yvette Nicole Brown színésznő így emlékezett meg róla:

„Ő a legjobb közülünk. Szeretünk, Donnie! Köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogyan kell élni, harcolni, szeretni és TÁNCOLNI! Találkozunk a túloldalon. Én leszek az, aki feléd táncol – én és a két bal lábam.