A melltartót is ledobta: teljesen meztelen fotó szivárgott ki Sydney Sweeney-ről

Sydney Sweeney a The Housemaid – A téboly otthona című új filmet népszerűsíti Amanda Seyfrieddel, így a két gyönyörű nőt több eseményen is láthattuk együtt. Állítólag tényleg nagyon jóban vannak, igazi barátokként tekintenek egymásra. Sweeney legutóbbi posztjában azonban ez teljesen háttérbe szorult...

Sydney Sweeney tudja, miként vonja magára a figyelmet

Fotó: ZUMAPRESS.com

Sydney Sweeney ruha nélkül mutatta meg bájait

Sydney Sweeney több fotót is megosztott, amin Amanda Seyfrieddel ütik el az időt, a galériából azonban a negyedik kép fogta meg leginkább a rajongókat. Ezen ugyanis Sweeney teljesen meztelen, csupán egy alakformálót visel, és amint az öltöztetés zajlik, a melleit csak a kezeivel takarta el a fotós elől. A dögös színésznő arcán hatalmas vigyor van, láthatóan ettől sem jött zavarba. Követői persze nem is bánják, hogy kebleit rendszeresen előtérbe helyezi. Ha kíváncsi vagy a teljes bejegyzésre, ide kattints: