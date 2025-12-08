Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A melltartót is ledobta: teljesen meztelen fotó szivárgott ki Sydney Sweeney-ről

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 10:50
A színésznő csak a kezeivel takarja melleit. Sydney Sweeney felrobbantotta a netet szexi posztjával!
Sydney Sweeney a The Housemaid – A téboly otthona című új filmet népszerűsíti Amanda Seyfrieddel, így a két gyönyörű nőt több eseményen is láthattuk együtt. Állítólag tényleg nagyon jóban vannak, igazi barátokként tekintenek egymásra. Sweeney legutóbbi posztjában azonban ez teljesen háttérbe szorult...

Sydney Sweeney ruha nélkül mutatta meg bájait

Sydney Sweeney több fotót is megosztott, amin Amanda Seyfrieddel ütik el az időt, a galériából azonban a negyedik kép fogta meg leginkább a rajongókat. Ezen ugyanis Sweeney teljesen meztelen, csupán egy alakformálót visel, és amint az öltöztetés zajlik, a melleit csak a kezeivel takarta el a fotós elől. A dögös színésznő arcán hatalmas vigyor van, láthatóan ettől sem jött zavarba. Követői persze nem is bánják, hogy kebleit rendszeresen előtérbe helyezi. Ha kíváncsi vagy a teljes bejegyzésre, ide kattints:

