Zokogó családja jelentette be a felfoghatatlan hírt: 55 évesen legyőzte a gyilkos kór a világsztárt

Az ötgyermekes édesanya az Egy boltkóros naplója című könyvével vált híressé, 2022-ben kapta meg a glioblasztóma diagnózisát.

Meghalt Sophie Kinsella írónő Fotó: freepik.com

Megtört szívvel tudatjuk, hogy ma reggel elhunyt szeretett Sophie-nk. Békében távozott, utolsó napjait pedig azokkal töltötte, akiket igazán szeretett: családdal, zenével, melegséggel, karácsonyi hangulattal és örömmel. El sem tudjuk képzelni, milyen lesz az élet az ő ragyogása és életöröme nélkül

– írta a család az írónő Instagram-oldalára feltöltött közleményben.

Betegsége ellenére, – amit elképzelhetetlen bátorsággal viselt – Sophie igazán áldottnak tartotta magát, hogy ilyen csodálatos családja és barátai lehettek, és hogy írói pályafutása ilyen rendkívüli sikert hozott számára. Semmit nem vett természetesnek, és örökké hálás volt a szeretetért, amit kapott. Fájó szívvel fogjuk hiányolni

– tették hozzá.

Tavaly Sophie Kinsella, aki világszerte több millió rajongót szerzett a Boltkóros sorozatával – amely Rebecca Bloomwood főhősnő kalandjait követi nyomon –, egy félig önéletrajzi ihletésű könyvet írt, amelyben a rákkal vívott harcát dolgozta fel.

Az írónő könyveiből készült, Egy boltkóros naplója című film főszereplője Isla Fisher volt. Sophie 2024 áprilisában jelentette be, hogy agresszív agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Akkor ezt írta az Instagramon:

2022 végén glioblasztómát diagnosztizáltak nálam, ami az agyrák egy agresszív formája

– írja a Mirror.