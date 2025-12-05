Megszakad a szív: kerekesszékbe került a hollywoodi legenda

A 92 éves hollywoodi ikon, Sir Michael Caine hatalmas ováció közepette érkezett a Vörös-tengeri Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol rangos életműdíjjal tüntették ki. A színész kerekesszékben jelent meg, de ez egyáltalán nem törte meg a pillanatot: a vörös szőnyegen végighaladó útja a közönség számára felejthetetlen volt. A megható jelenetet tovább erősítette, hogy maga Vin Diesel, régi barátja és kollégája tolta be őt, majd ő is adta át számára a kitüntetést.

Vin Diesel adta át Michael Caine-nek a díjat

Fotó: Nils Jorgensen / i-Images

Michael Caine egy igazi legenda

A két sztár korábban Az utolsó boszorkányvadász című filmben dolgozott együtt, és Diesel most is nagy tisztelettel beszélt a színészlegendáról:

„Különleges este ez számomra, mert egy olyan embert ünneplünk, akit mindenki a legnagyobbak között tart számon.”

A közönség hosszú, álló tapsban tört ki, amikor Caine feltűnt, akit három unokája is elkísért az eseményre. Sir Michael Caine rövid, személyes hangvételű beszédet mondott, amelyet a nézők meghatódva hallgattak.

„Köszönöm a fogadtatást. A nevem Michael Caine”

– kezdte, majd mosolyogva hozzátette, hogy ez valójában nem a születési neve, mégis ez tette híressé.

„London munkásosztálybeli Cockney-környékén születtem, és azzá váltam, aki most vagyok. Óriási szerencsének érzem, hogy itt lehetek ma este.”

A színész elmondta, hogy a fesztivált korábban csak a televízióban látta, és sosem kapott itt díjat, így különleges ajándék számára ez az elismerés. A rendezvényen szóba került az is, hogy Caine nemrég különleges megállapodást kötött: hangját digitálisan lemásolhatja az ElevenLabs mesterségesintelligencia-cég, amely új korszakot nyithat Hollywoodban, tudta meg az Origo.