Ennek nem fog örülni Meghan Markle: brutális kétszavas gúnynevet kapott

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 09:00
A sussexi hercegné számos bakit vét a főzőműsora során. Egy királyi szakértő szerint nem szabad Meghan Markle főzési szokásait követni.

Meghan Markle sorra vét hibákat a Netflixen megtalálható főzőműsorában. Egy királyi tudósító elmondta a nem túl szép véleményét a hercegnével kapcsolatban.

Meghan Markle főzőműsorában elkövetett hibái miatt érdekes becenevet adtak a hercegnének.
Meghan Markle főzőműsorában elkövetett hibái miatt érdekes becenevet adtak a hercegnének Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Meghan Markle brutális becenevet kapott

A TalkTV műsorvezetője, Kevin O'Sullivan felvetette a kérdést, hogy Meghan Markle vajon tanul-e valaha is hibáiból, amikor meghívta műsorába Rupert Bell királyi tudósítót, hogy megvitassák a hercegnőnek a konyhában tanúsított teljesítménye miatt adott kegyetlen új becenevet. Alig néhány órával a Netflixen megjelenő „With Love, Meghan” című ünnepi különkiadás premierje előtt elárulta, hogy a hercegnőt „Salmonella Sussex”-nek keresztelték a közelmúltban online közzétett főzővideói miatt. November 26-án, szerdán Instagramon mutatta be az ünnepi lakoma előkészületeit. Egy felgyorsított videóban látható, ahogy egy nyers pulykát fűszerez egy sütőtepsiben, különböző fűszerekkel dörzsöli be, majd citromhéjjal szórja meg. 

– Egyre népszerűbb – mondta, miután elárulta, hogy az online kommentátorok nevezték el őt.

– Egyre többen dühösek emiatt. Az amerikai hálaadásnap előtt nem sokkal Instagramra tett ki egy videót... befűszerez egy pulykát... Nincs arra utalás, hogy nem mosta meg előbb a kezét, viszont nem vette le az ékszereit, és kesztyűt sem viselt – mutatott rá. 

Higiéniai szempontból nagy hiba, ha nyers hússal dolgozol, miközben ékszert viselsz, mert ha meg is mosod a kezed, az ékszerek rengeteg baktériumot rejthetnek

 - mondta. 

Kevin O'Sullivan Rupert felé fordulva megkérdezte: „A kérdésem az, hogy miért nem tanul soha a hibáiból?” - a műsorvezető arra az esetre utalt, amikor a hercegné fürdősót készített. Azonban a hercegné túl sok vegyszert tett a fürdősóba, ami miatt megégette vele a lábát. Rupert eleinte úgy tűnt, hogy Meghan mellett áll ki, de gyorsan megváltozott a véleménye. 

Íme a véleményem erről. Én nem főznék semmit abból, amit ő javasol, hogy főzzünk

– mondta, majd hozzátette, hogy egyáltalán nem javasolja senkinek, hogy kövesse a hercegné példáját, mert ő nem tud főzni.

– De szerintem, ha megkérdeznéd azokat a nőket, akik rendszeresen főznek, vagy bárkit, aki gyűrűt visel, hogy leveszik-e a gyűrűjüket főzés közben? Nem szeretnék enni semmit, amit ő javasol, hogy főzzünk, mert ő nem tud főzni – jelentette ki határozottan - írja az Express.

 

