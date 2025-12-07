Tom Selleck inkább Magnum lett Indiana Jones helyett – 10 érdekesség a 45 éve indult sorozatról

A Magnum a világ sok pontján nagy siker volt, itthon is hamar népszerű lett, persze az USA-ban is kiváló nézettséggel futott. Pedig eredetileg teljesen más karaktert képzeltek el eleinte, teljesen más helyszínen, gyakorlatilag csak a név maradt meg az eredeti elképzelésekből. Az évfordulóra következzen most tíz érdekesség a kultsorozatról!

Tom Selleck, mint Magnum: sokan imádták a sorozatot (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

1. A sorozat eredetileg kaliforniai San Pedróban (Los Angeles közelében) játszódott volna, de végül Hawaiira helyezték át, mert a CBS nem akarta bezárni a nemrég felújított hawaii produkciós irodáját és stúdióját, amikor az eredeti Hawaii Five-O 1980-ban véget ért. Ezzel a címmel később feltámadt a széria.

2. Tom Selleck 1984-ben Emmy-díjat, 1985-ben Golden Globe-ot kapott Thomas Sullivan Magnum IV. alakításáért.

3. A színész elmondta, hogy karakterét eredetileg „a televízió James Bondjaként” írták meg, aki gyönyörű nőkkel az oldalán, mindig tökéletes külsővel jelenik meg, de ezt a figurát Selleck utálta. Ő javasolta a producereknek és az íróknak, hogy Magnumot inkább egy laza, átlagos munkásosztálybeli fickóként ábrázolják. Az volt az érvelése, hogy ha a férfiak nézik a sorozatot, és azonosulni tudnak vele, az még több férfi nézőt vonz majd.

Tom Selleck Magnumja laza volt, sármos, a nők imádták, a férfiak cseréltek volna vele (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

4. Az írók és a producerek eleinte elutasították az ötletet, mire Selleck azzal fenyegetőzött, hogy inkább Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmben fog szerepelni. Az írók és a producerek végül engedtek, és Magnum egy barátságos, sármos, de nem tökéletes fickó lett, Selleck pedig befutott.

Tom Selleck Magnumja emlékezetes figura marad

5. Tom Selleck szerint élete legjobb döntése volt, hogy elvállalta a Magnumot, amelyből végül 8 évad, 162 rész készült. Sokan mondták, hogy nem kéne tévéznie, inkább vállalja el Indiana Jones filmes karakterét, amelyet akkor már megkapott. Azt is javasolták neki, hogy valamilyen sérülésre hivatkozva mondja le a sorozatot és a mozifilmre összpontosítson. Ő nem akart hazudni, és nem is bánta meg.

6. A legendás Orson Welles kölcsönözte hangját a titokzatos Robin Mastersnek, akinek arcát soha nem láthattuk a sorozatban. A producerek végül azt akarták, hogy Welles legyen Robin Masters arca is, de ő a hatodik évad alatt meghalt, még mielőtt a sorozat véget ért volna. A hetedik évadban Magnum olyan elméletet gyártott, miszerint Higgins valójában Masters. Erre voltak célzások, de sose derült ki egyértelműen.