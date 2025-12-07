Tom Selleck inkább Magnum lett Indiana Jones helyett – 10 érdekesség a 45 éve indult sorozatról

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 18:25
Tom Selleck világhírű lett a sorozattal, amely 1980 december elején indult, és amelyről sokan le akarták beszélni, mondván, inkább forgassa le Az elveszett frigyláda fosztogatóit. A Magnum végül vele lett sikeres, kétszer fel is támadt a tervezett lezárás óta.
Bors
A szerző cikkei

A Magnum a világ sok pontján nagy siker volt, itthon is hamar népszerű lett, persze az USA-ban is kiváló nézettséggel futott. Pedig eredetileg teljesen más karaktert képzeltek el eleinte, teljesen más helyszínen, gyakorlatilag csak a név maradt meg az eredeti elképzelésekből. Az évfordulóra következzen most tíz érdekesség a kultsorozatról!

MAGNUM - MAGNUM, P.I. serie TV 1980-1988
 Tom Selleck, mint Magnum: sokan imádták a sorozatot (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

1. A sorozat eredetileg kaliforniai San Pedróban (Los Angeles közelében) játszódott volna, de végül Hawaiira helyezték át, mert a CBS nem akarta bezárni a nemrég felújított hawaii produkciós irodáját és stúdióját, amikor az eredeti Hawaii Five-O 1980-ban véget ért. Ezzel a címmel később feltámadt a széria.

2. Tom Selleck 1984-ben Emmy-díjat, 1985-ben Golden Globe-ot kapott Thomas Sullivan Magnum IV. alakításáért.

3. A színész elmondta, hogy karakterét eredetileg „a televízió James Bondjaként” írták meg, aki gyönyörű nőkkel az oldalán, mindig tökéletes külsővel jelenik meg, de ezt a figurát Selleck utálta. Ő javasolta a producereknek és az íróknak, hogy Magnumot inkább egy laza, átlagos munkásosztálybeli fickóként ábrázolják. Az volt az érvelése, hogy ha a férfiak nézik a sorozatot, és azonosulni tudnak vele, az még több férfi nézőt vonz majd.

MAGNUM - MAGNUM, P.I. serie TV 1980-1988
Tom Selleck Magnumja laza volt, sármos, a nők imádták, a férfiak cseréltek volna vele (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

4. Az írók és a producerek eleinte elutasították az ötletet, mire Selleck azzal fenyegetőzött, hogy inkább Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmben fog szerepelni. Az írók és a producerek végül engedtek, és Magnum egy barátságos, sármos, de nem tökéletes fickó lett, Selleck pedig befutott.

Tom Selleck Magnumja emlékezetes figura marad

5. Tom Selleck szerint élete legjobb döntése volt, hogy elvállalta a Magnumot, amelyből végül 8 évad, 162 rész készült. Sokan mondták, hogy nem kéne tévéznie, inkább vállalja el Indiana Jones filmes karakterét, amelyet akkor már megkapott. Azt is javasolták neki, hogy valamilyen sérülésre hivatkozva mondja le a sorozatot és a mozifilmre összpontosítson. Ő nem akart hazudni, és nem is bánta meg.

6. A legendás Orson Welles kölcsönözte hangját a titokzatos Robin Mastersnek, akinek arcát soha nem láthattuk a sorozatban. A producerek végül azt akarták, hogy Welles legyen Robin Masters arca is, de ő a hatodik évad alatt meghalt, még mielőtt a sorozat véget ért volna. A hetedik évadban Magnum olyan elméletet gyártott, miszerint Higgins valójában Masters. Erre voltak célzások, de sose derült ki egyértelműen.

7. Higgins két dobermannal őriztette a birtokot. A negyedik évadban a költségek csökkentése érdekében a kutyákat ki akarták írni a sorozatból, de Tom Selleck és John Hillerman tiltakozott, és a dobermannok a sorozat végéig megmaradtak.

Magnum, P.I. (1980) [TV-Series 1980-1988] usa
Ki akarták nyírni a főszereplőt a Magnumban, de nem lehetett (Fotó: Photo12 via AFP)

8. A sorozat a hetedik évaddal, Magnum halálával ért volna véget, de a nézők óriási felháborodása miatt a CBS inkább folytatta a szériát, feltámasztotta a magánnyomozót egy nyolcadik, utolsó évadra. A Magnum 2018-ban aztán újra feltámadt, ez az 1980-as széria rebootja volt, a címszereplőt Jay Hernandez alakította.

9. Csak Selleck lett világsztár a sorozat szereplői közül, 89 filmben és sorozatban szerepelt. Legutóbb a Zsaruvér közel 300 részében láthatták őt a nézők. Két éve még nem volt szakálla, de így néz ki mostanában:

CBS' "Blue Bloods" - PaleyFest NY 2024 Tom Selleck Magnum
Tom Selleck, az egykori Magnum napjainkban (Fotó: NurPhoto via AFP)

10. A főszereplők közül John Hillerman (Jonathan Quayle Higgins) 2017-ben meghalt, Roger E. Mosley (Theodore 'TC' Calvin) 2022-ben hunyt el. A négyesből él még Larry Manetti (Orville 'Rick' Wright), mostanában szerepelt a feltámasztott Magnum-ban, a Zsaruvér és a Hawaii Five-O sorozatokban is. Tom Selleck 81 éves lesz januárban, itt egy kvíz róla: mennyire ismered a kiváló színészt? 

 

