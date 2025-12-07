Tom Selleck inkább Magnum lett Indiana Jones helyett – 10 érdekesség a 45 éve indult sorozatról

A Magnum a világ sok pontján nagy siker volt, itthon is hamar népszerű lett, persze az USA-ban is kiváló nézettséggel futott. Pedig eredetileg teljesen más karaktert képzeltek el eleinte, teljesen más helyszínen, gyakorlatilag csak a név maradt meg az eredeti elképzelésekből. Az évfordulóra következzen most tíz érdekesség a kultsorozatról!
1. A sorozat eredetileg kaliforniai San Pedróban (Los Angeles közelében) játszódott volna, de végül Hawaiira helyezték át, mert a CBS nem akarta bezárni a nemrég felújított hawaii produkciós irodáját és stúdióját, amikor az eredeti Hawaii Five-O 1980-ban véget ért. Ezzel a címmel később feltámadt a széria.
2. Tom Selleck 1984-ben Emmy-díjat, 1985-ben Golden Globe-ot kapott Thomas Sullivan Magnum IV. alakításáért.
3. A színész elmondta, hogy karakterét eredetileg „a televízió James Bondjaként” írták meg, aki gyönyörű nőkkel az oldalán, mindig tökéletes külsővel jelenik meg, de ezt a figurát Selleck utálta. Ő javasolta a producereknek és az íróknak, hogy Magnumot inkább egy laza, átlagos munkásosztálybeli fickóként ábrázolják. Az volt az érvelése, hogy ha a férfiak nézik a sorozatot, és azonosulni tudnak vele, az még több férfi nézőt vonz majd.
4. Az írók és a producerek eleinte elutasították az ötletet, mire Selleck azzal fenyegetőzött, hogy inkább Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmben fog szerepelni. Az írók és a producerek végül engedtek, és Magnum egy barátságos, sármos, de nem tökéletes fickó lett, Selleck pedig befutott.
5. Tom Selleck szerint élete legjobb döntése volt, hogy elvállalta a Magnumot, amelyből végül 8 évad, 162 rész készült. Sokan mondták, hogy nem kéne tévéznie, inkább vállalja el Indiana Jones filmes karakterét, amelyet akkor már megkapott. Azt is javasolták neki, hogy valamilyen sérülésre hivatkozva mondja le a sorozatot és a mozifilmre összpontosítson. Ő nem akart hazudni, és nem is bánta meg.
6. A legendás Orson Welles kölcsönözte hangját a titokzatos Robin Mastersnek, akinek arcát soha nem láthattuk a sorozatban. A producerek végül azt akarták, hogy Welles legyen Robin Masters arca is, de ő a hatodik évad alatt meghalt, még mielőtt a sorozat véget ért volna. A hetedik évadban Magnum olyan elméletet gyártott, miszerint Higgins valójában Masters. Erre voltak célzások, de sose derült ki egyértelműen.
7. Higgins két dobermannal őriztette a birtokot. A negyedik évadban a költségek csökkentése érdekében a kutyákat ki akarták írni a sorozatból, de Tom Selleck és John Hillerman tiltakozott, és a dobermannok a sorozat végéig megmaradtak.
8. A sorozat a hetedik évaddal, Magnum halálával ért volna véget, de a nézők óriási felháborodása miatt a CBS inkább folytatta a szériát, feltámasztotta a magánnyomozót egy nyolcadik, utolsó évadra. A Magnum 2018-ban aztán újra feltámadt, ez az 1980-as széria rebootja volt, a címszereplőt Jay Hernandez alakította.
9. Csak Selleck lett világsztár a sorozat szereplői közül, 89 filmben és sorozatban szerepelt. Legutóbb a Zsaruvér közel 300 részében láthatták őt a nézők. Két éve még nem volt szakálla, de így néz ki mostanában:
10. A főszereplők közül John Hillerman (Jonathan Quayle Higgins) 2017-ben meghalt, Roger E. Mosley (Theodore 'TC' Calvin) 2022-ben hunyt el. A négyesből él még Larry Manetti (Orville 'Rick' Wright), mostanában szerepelt a feltámasztott Magnum-ban, a Zsaruvér és a Hawaii Five-O sorozatokban is. Tom Selleck 81 éves lesz januárban, itt egy kvíz róla: mennyire ismered a kiváló színészt?
