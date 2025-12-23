Gólyahír: megszületett Enrique Iglesias negyedik gyermeke

Megszületett Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova negyedik gyermeke.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova még 2002-ben / Fotó: AFP

Az 50 éves énekes és a 44 éves egykori teniszjátékos december 17-én lettek ismét szülők - a nagy hírt az Instagramon jelentettek be.

A sztárpárnak eddig három gyermeke volt: a 8 éves ikrek, Lucy és Nicholas, valamint az 5 éves Mary.

Egy fotót is megosztottak az újszülöttről, aki kosarában feküdt, bepólyálva, sapkával a fején. „A mi napsugarunk. 2025.12.17.” - írták a szülők a kép alá, a gyermek nevét és nemét azonban nem árulták el.

Iglesias és Kurnyikova 2001 óta vannak együtt, augusztusban pedig kiderült, hogy negyedik gyermeküket várják.

Anna és Enrique elképesztően boldogok, hogy ismét szülők lehetnek. Három gyermekük mellett is nagyszerű szülőknek bizonyultak, és mindketten imádják ezt az életformát. Élvezik a közös tevékenységeket és mindent, ami a gyermekneveléssel jár

- nyilatkozta akkor egy forrás a People magazinnak.

A hír után Iglesias kevesebb turnézást tervezett, hogy feleségével tölthesse az idejét. Bár imád fellépni, a forrás szerint az énekes nehezen hagyja el a családját.

Iglesias és Kurnyikova először az énekes Escape című videóklipjének forgatásán találkoztak 2001 decemberében, majd a következő augusztusban együtt jelentek meg az MTV Video Music Awards vörös szőnyegén, ezzel látszólag megerősítve kapcsolatukat.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova negyedik gyermeke