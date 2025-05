Fél évszázad a latin pop királyaként: 50 éves lett Enrique Iglesias - Galéria

Enrique Iglesias számára mit sem jelent a kor, a latin sármőr még mindig évtizedeket letagadhatna - írja a life.hu.

Az Enrique Iglesias dalok harminc éve szólnak már a rádióban (Fotó: AFP / AFP)

Enrique Iglesias, a spanyol romantika exportcikke

Ha valaki a ’90-es és a 2000-es évek fordulóján volt tinédzser, akkor kétféle poszter díszíthette a falát: a Backstreet Boys vagy Enrique Iglesias. Félmeztelenül, szomorú szemmel és egy szál gitárral. A madridi születésű énekes, aki Julio Iglesias fiaként ugyan előnnyel indult, hamar kinőtte az „apuci kicsi fia” skatulyát és saját jogán lett a latin pop sztárja. A köztudatba 1995-ben robbant be, majd olyan slágerekkel hódította meg a világot, mint a „Bailamos”, „Hero”, vagy a „Be With You” – és ezek nemcsak a slágerlisták élére repítették őt, hanem milliónyi nő vágyálmába világszerte.

A romantikus balladák, a bugyinedvesítő tekintet és a mindig kicsit borostás áll kombinációja világszerte nők hadát tette rajongóvá – és titokban jónéhány férfit is. Enrique pályafutása során több mint 180 millió lemezt adott el, lenyomott tíz világturnét, és még Anna Kurnyikova szívét is sikerült hosszútávra megnyernie. A párnak három gyereke született: 2017-ben egy ikerpár, egy fiú és egy lány, majd 2020-ban még egy lány. Enrique Iglesias 2025-ben Miamiban él családjával és csak nagyon ritkán osztanak meg bármit is a magánéletükről, kerülik a reflektorfényt.

Enrique Iglesias 50. születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a legfontosabb pillanatait!