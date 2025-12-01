Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Egy legendával kevesebb ébredt fel, mindenki a gyönyörű énekesnőt gyászolja

Judy Cheeks
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 12:25
Halálának körülményeit nem közölték. A tehetséges énekesnő, Judy Cheeks 71 éves volt.
71 éves korában elhunyt Judy Cheeks énekesnő. Hosszú évtizedeken át felfelé ívelő karrierje alatt rengeteg rajongót szerzett, most gyászba borultak a szívek.

Az énekesnő halála a rajongókat is megrázta
Fotó: Forrás: Unsplash.com

Az énekesnő valósággal berobbant a zeneiparba

1954. február 13-án született Miamiban, a gospel híresség, Julius Cheeks tiszteletes lányaként. A karrierje 1973-ban indult be, rögtön az első albumával, amelynek producerei Ike & Tina Turner voltak. A ’70-es évek végén Németországba költözött, ahol csak tovább nőt ismertsége. Dalszerzőként is maradandót alkotott, a 90-es években pedig listavezető slágerekkel hódított.

Ezután is aktív maradt, 2023-ban együttműködött a POSE-szal, 2024-ben megjelent a Be Happy című albumuk - írja a soultracks.com.

 

