Egy legendával kevesebb ébredt fel, mindenki a gyönyörű énekesnőt gyászolja

71 éves korában elhunyt Judy Cheeks énekesnő. Hosszú évtizedeken át felfelé ívelő karrierje alatt rengeteg rajongót szerzett, most gyászba borultak a szívek.
1954. február 13-án született Miamiban, a gospel híresség, Julius Cheeks tiszteletes lányaként. A karrierje 1973-ban indult be, rögtön az első albumával, amelynek producerei Ike & Tina Turner voltak. A ’70-es évek végén Németországba költözött, ahol csak tovább nőt ismertsége. Dalszerzőként is maradandót alkotott, a 90-es években pedig listavezető slágerekkel hódított.
Ezután is aktív maradt, 2023-ban együttműködött a POSE-szal, 2024-ben megjelent a Be Happy című albumuk - írja a soultracks.com.
