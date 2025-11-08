Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Válik Jennifer Lawrence? Egyre több a pletyka

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 16:30
A hollywoodi színésznő házassága zátonyra futott. Jennifer Lawrence komolyan fontolgatja, hogy meglépi ezt.

A hollywoodi színésznő, Jennifer Lawrence házassága komoly válságba került, jómaga szülés utáni depresszióval küzd, férje pedig elvesztette állását.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence házassága romokban / Fotó: Ettore Ferrari

Jennifer Lawrence hollywoodi házassága romokban

Cooke Maroney és az Oscar-díjas színésznő 2019-ben kötötték össze az életüket hivatalosan is és két gyermekkel gazdagodtak. A hollywoodi tündérmese lehet itt ér véget - számol be róla a Life.hu.

A sztori lehet, csak mese habbal, de egyre többen rebesgetik, hogy a színésznő és a rendező a válás útjára tévedt. Jennifer Lawrence második gyermeke megszületése után is szülés utáni depresszióval küzd, ráadásul férje is válságban van, mivel elvesztette egy menő New York-i galériában betöltött állását.

Külsejét is érték változások, mivel a színésznő az utóbbi években teljesen máshogy néz ki, mint ahogy eddig kinézett. A plasztikai műtétjei után a rajongók elkezdtek elméleteket szőni, hogy Lawrence új élet reménye miatt változott meg ennyire. 

Bár pletykák szerint a válási papírokat is beadta a hollywoodi pár, de egyikük sem erősítette meg a híreszteléseket.

