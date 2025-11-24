Szívszorító: legyőzte a rák, meghalt a sztárséf

Skye Gyngell étteremtulajdonos és sztárséf 62 éves korában elhunyt, miután egy ritka bőrrákfajtával küzdött. Megható nyilatkozatban az összetört család megerősítette: „Mély fájdalommal közöljük, hogy Skye Gyngell november 22-én Londonban, családja és szerettei körében hunyt el.” Hozzátették: „Figyelemre méltó örökséget hagyott maga után, és mindannyiunk számára inspirációt jelent.” 2024-ben Gyngellnél Merkel-sejtes karcinómát diagnosztizáltak, amely egy ritka és gyorsan növekvő bőrrák.

Meghalt a sztárséf: mindenki gyászolja - Fotó: Forrás: Unsplash.com

Az innovatív séfet emlegetik a „slow food mozgalom” úttörőjeként, amely egy Olaszországban az 1980-as években alapított, alulról jövő kezdeményezés volt, melynek célja a hagyományos konyha megőrzése és az étkezéshez való „jó, tiszta és tisztességes” hozzáállás népszerűsítése volt. Gyngell ezután tanítással és magánétkeztetéssel foglalkozott sztárvendégek, köztük Nigella Lawson, Charles Saatchi, Madonna és Guy Ritchie számára, később pedig a Vogue ételrovat-szerkesztőjévé nevezték ki.

A méltatások között Jamie Oliver brit séf ezt írta: „Csodálatos nő, hihetetlen szakács és jószívű volt. Nagyon, nagyon, nagyon fog hiányozni. Köszönöm mindazt, amit a fiatal szakácsok inspirálásáért tettél.”

Nigella Lawson tévés séf hozzátette: „Bármilyen beteg is volt, a halála sokkoló. Szörnyű, hogy Skye már nincs a világon. Hatalmas veszteség, és nagyon aggódik a szívem Hollyért, Evie-ért és mindazokért, akik szerették őt és tanultak tőle.”