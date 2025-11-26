Felesége zokogva jelentette be a hírt: szívrohamban meghalt a népszerű színész

Meghalt Michael DeLano, a 84 éves amerikai színész és énekes, akit a Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi filmekből és olyan sorozatokból ismerhetett a közönség, mint a Charlie angyalai vagy a Magnum.

Michael DeLano szívrohamban meghalt: felesége zokogva jelentette be - Fotó: Pexels

Michael DeLano szívrohamban meghalt

DeLano szívrohamot kapott és október 20-án meghalt egy Las Vegas-i kórházban – jelentette be most zokogva Jean Delano, aki 28 évig volt a színész házastársa.

Michael DeLano 1940-ben született New Yorkban Michael Ace Del Fatti néven. Pályáját énekesként kezdte Key Larson művésznéven, majd az 1970-es évektől sorra kapta a filmes és televíziós szerepeket. Feltűnt többek között a Catlow, a Charlie angyalai, a Csodanő (Wonder Woman) és a Magnum sorozatokban, valamint fontos szerepe volt a Firehouse és a Rhoda című szériákban is. A mozivásznon a kaszinó menedzserét alakította a Tripla vagy semmi (Ocean’s Eleven, 2001) és a Ocean’s Twelve – Eggyel nő a tét (2004) című filmekben.

A színészt felesége, lánya Bree, valamint három unokája – Michael, Lincoln és Jaxon – gyászolja. Életének megemlékezését vasárnap tartják a Las Vegas-i Dispensary Lounge-ban - írta a Hollywood Reporter.