Botrányt okozott a legendás énekes: elfogatóparanccsal várták őt a hatóságok

A legendás énekest és producert, Akont a georgiai hatóságok tartóztatták le, majd vitték be kihallgatásra.

A rendőrök vitték el a legendás énekest / Fotó: ChatGPT

Az 52 éves művészt, polgári nevén Aliaune Thiamot, a Chamblee rendőrség vette őrizetbe november 7-én reggel, miután Roswellből elfogatóparancs érkezett ellene.

A DeKalb megyei börtön szerint Akont órákon át hallgatták ki, lefotózták, majd a végén szabadon engedték. A képet közzétették: az előadó látszólag érzelemmentesen állt a kamera előtt egy fekete kapucnis pulóverben.

Bűncselekményt követett el a legendás énekes

Az elfogatóparancs két hónappal korábban született, amikor a rendőrség rájött, hogy az énekes felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett. Szeptemberben találtak rá, miután Tesla Cybertruckja leállt az út szélén, és a járműbe szorulva várta a segítséget.

A kocsit elvontatták, majd kiderült, hogy a jogosítványát egy 2023-as januári eset után felfüggesztették. A rendőrök büntetést szabtak ki rá, elvették a jogosítványát, és elkobozták tőle az illegális vape cigarettáját is. Akont az ezután kapott, letartóztatási parancs alapján vették őrizetbe.

Az ötszörös Grammy-díjra jelölt énekes a 2000-es évek egyik meghatározó hangjává vált olyan slágerekkel, mint a Lonely, az I Wanna Love You és a Smack That - írja a Metro.