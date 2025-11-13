Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Botrányt okozott a legendás énekes: elfogatóparanccsal várták őt a hatóságok

Akon
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 08:15
rapperletartóztatelfogatóparancs
A 2000-es évek híres énekesét órákig hallgatta ki a rendőrség.
CJA
A szerző cikkei

A legendás énekest és producert, Akont a georgiai hatóságok tartóztatták le, majd vitték be kihallgatásra.

Hatóságok vitték el a legendás énekest
A rendőrök vitték el a legendás énekest  / Fotó: ChatGPT

Az 52 éves művészt, polgári nevén Aliaune Thiamot, a Chamblee rendőrség vette őrizetbe november 7-én reggel, miután Roswellből  elfogatóparancs érkezett ellene.

A DeKalb megyei börtön szerint Akont órákon át hallgatták ki, lefotózták, majd a végén szabadon engedték. A képet közzétették: az előadó látszólag érzelemmentesen állt a kamera előtt egy fekete kapucnis pulóverben.

Bűncselekményt követett el a legendás énekes

Az elfogatóparancs két hónappal korábban született, amikor a rendőrség rájött, hogy az énekes felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett. Szeptemberben találtak rá, miután Tesla Cybertruckja leállt az út szélén, és a járműbe szorulva várta a segítséget.

A kocsit elvontatták, majd kiderült, hogy a jogosítványát egy 2023-as januári eset után felfüggesztették. A rendőrök büntetést szabtak ki rá, elvették a jogosítványát, és elkobozták tőle az illegális vape cigarettáját is. Akont az ezután kapott, letartóztatási parancs alapján vették őrizetbe.

Az ötszörös Grammy-díjra jelölt énekes a 2000-es évek egyik meghatározó hangjává vált olyan slágerekkel, mint a Lonely, az I Wanna Love You és a Smack That - írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu