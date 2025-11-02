Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Heidi Klum ezúttal túllőtt a célon? Minden eddiginél undorítóbb halloweeni jelmezbe bújt

Heidi Klum
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 08:45
jelmezhalloween
A szupermodell most sem fogta vissza magát. Vajon Heidi Klum idei jelmeze volt az eddigi legdurvább, vagy sem?

Noha kis hazánkban továbbra is "idegen ünnepként" tekint a többség az ír-kelta gyökerekkel rendelkező halloweenre, kétségtelen, hogy az angolszász országokban hatalmas hagyománya van, sőt, emiatt az egész világon egyre népszerűbb az október 31-i beöltözős-rémisztgetős ünnep. Kétségtelen, hogy a farsangi jelmezversenyeket idéző beöltözéseket kicsik és nagyok egyaránt szeretik, sőt, a világsztárok is kiveszik belőle a részüket. Ugyanakkor míg a legtöbben valamilyen szexi jelmez mellett döntenek, addig a szupermodell Heidi Klum minden évben valamilyen rémisztő lény bőrébe bújik, méghozzá nem is akármilyen elszántsággal és odaadással.

Heidi Klum, queen of Halloween, is seen New York
Heidi Klumot nem véletlenül nevezik a halloween királynőjének  Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Heidi Klum, a halloween királynője 2025-ben is kitett magáért

Heidi Klumnál az október 31. minden évben egyet jelent a lehető legextrémebb jelmezzel, és ez nem volt másként idén sem. Nála a halloween 2025-ben is arról szólt: nem fél rémséges, sőt, kifejezetten undorító karakterek bőrébe bújni egy estére. Heidi Klum halloweeni jelmeze minden évben igencsak látványos, gyakorlatilag a hollywoodi szuperprodukciók smink- és trükkmesterei által kreált lények megjelenésével vetekszik, sőt, talán túl is szárnyalja azokat!

Mondanunk sem kell: ez idén sem volt másképp. Az 52 éves, Primetime Emmy-díjas német szupermodell, műsorvezető, színésznő, énekesnő, divattervező, televíziós producer ezúttal az ógörög mitológiából eredő Medusza bőrébe bújt, méghozzá igencsak hitelesen. A mitológia szerint Medusza haja helyén kígyók, viperák tekeregnek, a bőrét pedig pikkelyek borítják. Eredetileg gyönyörű lányként látta meg a napvilágot, de aztán Athéné átka szörnyeteggé változtatta. A mondák úgy tartják: az, aki belenézett Medusza szemébe, kővé dermedt. 

Nos, kővé ugyan senki nem dermedt Heidi Klum láttán, de hogy idén is ledöbbent mindenki, az garantált. Videón mutatjuk a szupermodell idei halloweeni jelmezét, ami talán minden korábbinál rémségesebbre sikeredett:

