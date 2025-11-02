Heidi Klum ezúttal túllőtt a célon? Minden eddiginél undorítóbb halloweeni jelmezbe bújt

Noha kis hazánkban továbbra is "idegen ünnepként" tekint a többség az ír-kelta gyökerekkel rendelkező halloweenre, kétségtelen, hogy az angolszász országokban hatalmas hagyománya van, sőt, emiatt az egész világon egyre népszerűbb az október 31-i beöltözős-rémisztgetős ünnep. Kétségtelen, hogy a farsangi jelmezversenyeket idéző beöltözéseket kicsik és nagyok egyaránt szeretik, sőt, a világsztárok is kiveszik belőle a részüket. Ugyanakkor míg a legtöbben valamilyen szexi jelmez mellett döntenek, addig a szupermodell Heidi Klum minden évben valamilyen rémisztő lény bőrébe bújik, méghozzá nem is akármilyen elszántsággal és odaadással.

Heidi Klumot nem véletlenül nevezik a halloween királynőjének Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Heidi Klum, a halloween királynője 2025-ben is kitett magáért

Heidi Klumnál az október 31. minden évben egyet jelent a lehető legextrémebb jelmezzel, és ez nem volt másként idén sem. Nála a halloween 2025-ben is arról szólt: nem fél rémséges, sőt, kifejezetten undorító karakterek bőrébe bújni egy estére. Heidi Klum halloweeni jelmeze minden évben igencsak látványos, gyakorlatilag a hollywoodi szuperprodukciók smink- és trükkmesterei által kreált lények megjelenésével vetekszik, sőt, talán túl is szárnyalja azokat!

Mondanunk sem kell: ez idén sem volt másképp. Az 52 éves, Primetime Emmy-díjas német szupermodell, műsorvezető, színésznő, énekesnő, divattervező, televíziós producer ezúttal az ógörög mitológiából eredő Medusza bőrébe bújt, méghozzá igencsak hitelesen. A mitológia szerint Medusza haja helyén kígyók, viperák tekeregnek, a bőrét pedig pikkelyek borítják. Eredetileg gyönyörű lányként látta meg a napvilágot, de aztán Athéné átka szörnyeteggé változtatta. A mondák úgy tartják: az, aki belenézett Medusza szemébe, kővé dermedt.

Nos, kővé ugyan senki nem dermedt Heidi Klum láttán, de hogy idén is ledöbbent mindenki, az garantált. Videón mutatjuk a szupermodell idei halloweeni jelmezét, ami talán minden korábbinál rémségesebbre sikeredett: