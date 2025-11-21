Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Pénzért árulta el a hazáját: 14 év börtönt kapott a népszerű zenész

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 14:32
A Grammy-díjas rapper 14 év börtönt kapott.. Ügyét sokan a modern kori hazaárulás egyik legkirívóbb példájaként emlegetik.

Hazaárulás miatt kell börtönbe vonulnia a The Fugees alapítótagjának, miután gyakorlatilag pénzért árulta el a hazáját. Az ügy másik kulcsfontosságú személye egy malajziai üzletember.

Hazaárulásért felel Prakazrel „Pras” Michel, aki pénzért árulta el hazáját
Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Hazaárulás miatt vonul börtönbe a The Fugees alapító tagja

Prakazrel „Pras” Michel, a The Fugees alapító tagja 14 év börtönbüntetést kapott, miután a hatóságok szerint pénzért árulta el hazáját, és illegálisan csatornázott külföldi forrásból származó milliókat az amerikai választási rendszerbe.

Michel Brooklynban nőtt fel, és gyerekkori barátaival, Lauryn Hill-lel és Wyclef Jeannel közösen alapította meg a The Fugees-t, amely világszerte több tízmillió albumot adott el. Munkájáért egy Grammy-díjat is hazavihetett. Az 53 éves rappert azonban az utóbbi években komoly nyomozás vette célba, majd bűnösnek találták abban, hogy illegális külföldi pénzeket juttatott Barack Obama 2012-es újraválasztási kampányába, amikor a demokrata politikus Mitt Romneyt legyőzve megőrizte elnöki pozícióját.

2023 áprilisában a szövetségi bíróság tíz rendbeli vádpontban ítélte el: többek között külföldi kormány ügynökeként való be nem jegyzett tevékenységért és összeesküvésért.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium életfogytiglani börtönt kért Michelre, mondván, hogy a rapper „pénzért árulta el országát”, és „szégyenérzet nélkül, kitartóan hazudott”, hogy végrehajtsa terveit. 

A büntetésének tükröznie kell a bűncselekmények súlyát, az országával szembeni közömbösségét és kapzsiságának mértékét

– írták az ügyészek. A védelem szerint viszont a büntetés „abszurd módon túlzó”. Michel nem szólt a bírósághoz az ítélethirdetés előtt, amikor Colleen Kollar-Kotelly kerületi bíró végül 14 év szabadságvesztést szabott ki rá november 20-án. Ügyvédje, Peter Zeidenberg úgy véli, védencének legfeljebb három évet kellett volna kapnia, és azt mondta, a mostani ítélet olyan, mintha terroristákra vagy kartellvezetőkre szabnák ki. „A kormány álláspontja még Javert felügyelőt is meghökkentené, és jól mutatja, mennyire könnyű a büntetési irányelveket úgy alakítani, hogy irreális eredmények szülessenek.”– írta Michel jogi csapata. Michel új tárgyalás iránti kérelmét korábban már elutasították, miután azt állította, hogy egyik ügyvédje a záróbeszédhez mesterséges intelligenciát használt.

Az ügy másik kulcsfigurája Low Taek Jho malajziai üzletember, akit azzal vádolnak, hogy a malajziai állami 1MDB-alapból eltűnt milliárdok mozgatásában is részt vett. A szökésben lévő pénzember tagadja, hogy köze lenne a történtekhez. Ügyvédei szerint Low nem politikai befolyást akart: „Low azért adott pénzt Michelnek, hogy adományozza tovább, mert szeretett volna egy közös fotót Barack Obamával.” - írta az Unilad.

 

