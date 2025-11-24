Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Amikor a casting tökéletesen sikerül: Megdöbbentő hasonlóságok a filmvásznon

Freddie Mercury
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 15:45
mozi filmekgaléria
Most egy látványos galériában nézheted meg, milyen elképesztő hasonlóságot sikerült elérni a legendák és a őket alakító színészek között. Különösen nagy volt a siker Freddie Mercury és Rami Malek párosa esetében.
Nicole
Amikor egy film egy világhírű sztár vagy ikon életét mutatja be, az alkotók számára az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a főszereplő ne csak átadja a karakter lényegét, hanem külsőleg is megidézze őt. A rajongók ugyanis különösen érzékenyek arra, mennyire sikerül visszaadni kedvencük jellegzetes vonásait, stílusát és kisugárzását. Az elmúlt években számos olyan alkotás készült, amelyben valódi legendákat formáltak meg a vásznon, és ezek többsége hatalmas ovációt váltott ki a közönségből, ilyen volt például Freddie Mercury megidézése is.

Freddie Mercury
Freddie Mercury 1991-ben hunyt el (Fotó: Keystone)

Rami Malek Freddie Mercury alakítása fantasztikus volt

Az előbb említett Bohém rapszódia Freddie Mercury-ját alakító Rami Malek szinte belenőtt a Queen frontemberének ikonikus szerepébe, és a rajongók szerint nemcsak a mozdulataiban, hanem a tekintetében is meglepő hasonlóságot mutatott az eredetivel. Ugyanez volt a helyzet Taron Egertonnal, aki a Rocketman című filmben Elton Johnt keltette életre – nem csupán külsőleg, hanem energikus, érzelmes játékával is levette a lábáról a nézőket. A Social Network – A közösségi háló esetében Jesse Eisenberg Mark Zuckerberg karakterét hozta el a mozivászonra; bár a fizikai hasonlóság kevésbé volt erős, az ideges gesztusok és az intellektuális attitűd tökéletesen visszahozták a Facebook alapítójának lényegét.

2018 - Bohemian Rhapsody - Movie Set
2018-ban mutatták be a Bohém rapszódia című filmet, amiben Rami Malek játszotta Freddiet, az alakításáért pedig Oscar-díjat is kapott (Fotó: Twentieth Century Fox / Northfoto)

Elvis Presley filmje nagyot szólt

Austin Butler Elvis Presley-ről szóló filmje forgatásán szinte teljesen eggyé vált a Királlyal – a rajongók hónapokig áradoztak arról, mennyire sikerült visszaadnia Elvis mozgását. A francia Aline – A szerelem hangja Valérie Lemercier különleges és érzékeny alakítását hozta el a Céline Dion ihlette karakterben, és bár a film stilizáltabb volt, a gesztusok és a jelenlét így is erős párhuzamot teremtett. Kristen Stewart Diana hercegné szerepében szintén nagyot alakított a Spencer című filmben: finom mimikája és törékeny kisugárzása miatt sok rajongó szerint az egyik legélethűbb Diana-ábrázolás született.

Elvis Presley
Nők milliói voltak oda a Királyért (Fotó: Bettmann / GettyImages)

II. Erzsébetet sok filmben megformálták

A brit királyi családból nem maradhat ki II. Erzsébet sem – Helen Mirren Oscar-díjas játéka a A királynő című filmben máig etalon, sokak szerint ő volt a valaha volt legmeggyőzőbb megformálója az uralkodónak. Naomi Ackie Whitney Houston szerepében ragyogott az I Wanna Dance with Somebody című filmben, és bár a hangfelvételek eredeti felhasználásával dolgoztak, a mimikája és mozdulatai miatt a rajongók mégis úgy érezték, megtörtént a csoda. Jennifer Hudson pedig Aretha Franklin bőrébe bújt a Respect című filmben, és a soul királynő örökségéhez méltó, elementáris erejű alakításával hódította meg a közönséget. Ugyanígy lenyűgözte a nézőket Jamie Foxx is, aki a Ray című filmben Ray Charles életét mutatta be – a rajongók szerint ennyire pontos és érzelmileg mély megformálást ritkán láthat a moziközönség.

A Bors most egy különleges galériában mutatja meg, milyen elképesztő a hasonlóság a legendás sztárok és az őket életre keltő színészek között – nézd meg, mennyire sikerült tökéletesre a filmes átváltozás!

Galéria: Sztárok, akik megszólalásig hasonlítanak az általuk eljátszott legendákra
Rami Malek elképesztő pontossággal hozta Freddie ikonikus mozdulatait és kisugárzását, bár arcformája és vonásai jóval finomabbak, mint az eredeti legendáé (Fotó: Northfoto)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
