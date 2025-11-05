"Még soha nem éreztünk ilyen fájdalmat" - elvesztette újszülött kislányát a tévés

A Bachelorette sztárja, Bill Goldsmith és partnere, Isabelle Eisermann megosztották a szívszorító hírt, miszerint lányuk tragikusan halva született.
A pár hétfő este osztotta meg a lesújtó bejelentést az Instagramon, valamint egy fekete-fehér képgalériát is közzétett, amelyeken szeretett kislányukat ringatják.
„A mi édes kislányunk, Olive May Goldsmith, október 31-én, csütörtökön, hajnali 4:14-kor született, 27 hetesen, alvás közben” – kezdték. „Különösen az elmúlt hetekben, minden esély ellenére is keményen küzdött, és továbbra is meglepte az orvosokat és a szülésznőket az erejével, hogy kitartson, amíg már nem bírta tovább.”
A lesújtott pár hozzátette, hogy még mindig küzdenek azzal, hogy feldolgozzák a szomorú hírt.
„Soha nem tapasztaltunk még ilyen szerelmet, és soha nem éreztünk még ilyen fájdalmat. A »Sajnálom, nincs szívverés« szavak örökre kísérteni fognak minket”
– írták.
A pár elárulta, hogy Olive születése után három napot töltöttek kórházban, ami életük legnehezebb napjai voltak.
„Egyfolytában öleltük, puszikkal halmoztuk el, felöltöztettük, olvastunk neki, énekeltünk neki, és kivittük a szabadba. Minden másodpercben elmondtuk neki, mennyire tökéletes és mennyire szeretjük” – írták.
„Olive elhagyása volt a legnehezebb dolog, amit valaha is tennünk kell. Egyetlen szülőnek sem kellene elbúcsúznia a babájától, vagy nélküle kijönnie a kórházból.”
„Jobban szeretünk, mint el tudnád képzelni, Olive. Harcos voltál a végéig, és anyukádat és apukádat is erősen tartottad a legszívszorítóbb utazáson.”
A pár barátai a kommentszekcióban fejezték ki támogató szavaikat.
„Ez összetörte a szívem, nagyon sajnálom srácok. A szeretetem küldöm nektek” – írta Mitchell Orval influenszer.
„Annyi-annyi szeretetet küldök nektek. Nagyon sajnálom” – tette hozzá Chloe Szepanowski közösségi média sztár.
„Szívszorító! Nagyon sajnálom” – írta a The Bachelor című műsorban Juliette Herrera.
