Gyász: hetekkel az aggasztó balhéja után elhunyt a legendás zenész

Szomorú hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy 59 éves korában elhunyt a legendás country énekes, Todd Snider, akinek a halálát állítólag tüdőgyulladás okozta. A tehetséges zenésznek pár hete volt egy komoly balhéja, ugyanis rendbontáson kapták, fenyegetőzött és magánlaksértést követett el – utána pedig állítólag megtámadták és megsérült, ezért egy ideig kórházban volt.

Elhunyt a legendás zenész / Illusztráció: Freepik

Todd Snider csapata megrendülve közölte a halálhírt, elmondásuk szerint az énekes mindig tudta, hogy mit kell mondani, de nekik ez most nem sikerül, annyira letaglózza őket a gyász. Több információ egyelőre nem derült ki a country-sztár haláláról, de az biztos, hogy mély nyomot hagyott maga után műfajon belül.