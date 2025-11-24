Lesújtó hírt kaptunk: elhunyt az Igazából szerelem sztárja

98 éves korában elhunyt közkedvelt színésznő, Jill Freud – jelentette be lánya, a műsorvezető, Emma Freud.

Elhunyt az Igazából szerelem sztárja, Jill Freud

Freud, akinek utolsó szerepe Pat, a Downing Street házvezetőnője volt az Igazából szerelem című filmben, családja körében hunyt el – erősítette meg Emma egy megható bejelentésben, amelyet ma reggel tett közzé a közösségi médiában.

„Gyönyörű, 98 éves édesanyám végső meghajlását tette. Egy szeretetteljes este után – ahol tudtuk, hogy már útra kész – gyerekek, unokák és pizza társaságában, azt mondta nekünk, hogy menjünk a picsába, hogy elaludhasson. Aztán soha nem ébredt fel. Utolsó szavai ezek voltak: »Szeretlek«” – írta.

Emma édesanyja figyelemre méltó életére visszaemlékezve így folytatta: „Gyerekként Oxfordba evakuálták, és három évig C. S. Lewisszal élt... Édesanyámról mintázta Lucy karakterét Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című regényben.”

Színésznő/producer lett, és 30 éven át két színházi társulatot vezetett Suffolkban - több száz színészt foglalkoztatva, akik szerették őt szenvedélyéért, törődéséért, pásztorpitéjéért, a regionális színház iránti odaadásáért és a színészek jogai iránti elkötelezettségéért.