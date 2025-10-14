Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"A világ egyik legdögösebb sportolója" – hódít az olimpiai szőke szépség

sportoló
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 15:00
Alica Schmidtszexi
Követői szinte megőrülnek érte.
Bors
A szerző cikkei

A német atlétikai sztárt, Alica Schmidtet rajongói a világ egyik legdögösebb sportolójának tartják.

A világ egyik legdögösebb sportolója ismét hódít Instagramon
Fotó: Julija Ogrodowski /  Shutterstock 

A szőke szépség több fotót is megosztott közösségi oldalain, nyári ruhában és bikiniben pózolva. A több mint 5 millió követővel rendelkező, 26 éves olimpikon követőitől azt kérdezte:

Nektek mi a boldogság definíciója?

Követői a világ egyik legdögösebb sportolójának tartják

A kommentelők azonnal ellepték a bejegyzést:

A szépség istennője!

- írta az egyik.

Gyönyörű, mint mindig!

- tette hozzá egy másik.

Bár a legfrissebb fotóin nem látható, Alica az olimpiai szereplése után tetoválást is csináltatott: a combján viseli az öt olimpiai karikát, ez az első és mindmáig egyetlen tetoválása.

 

