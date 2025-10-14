"A világ egyik legdögösebb sportolója" – hódít az olimpiai szőke szépség

A német atlétikai sztárt, Alica Schmidtet rajongói a világ egyik legdögösebb sportolójának tartják.
A szőke szépség több fotót is megosztott közösségi oldalain, nyári ruhában és bikiniben pózolva. A több mint 5 millió követővel rendelkező, 26 éves olimpikon követőitől azt kérdezte:
Nektek mi a boldogság definíciója?
A kommentelők azonnal ellepték a bejegyzést:
A szépség istennője!
- írta az egyik.
Gyönyörű, mint mindig!
- tette hozzá egy másik.
Bár a legfrissebb fotóin nem látható, Alica az olimpiai szereplése után tetoválást is csináltatott: a combján viseli az öt olimpiai karikát, ez az első és mindmáig egyetlen tetoválása.
