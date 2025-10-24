Shaquille O'Neal 180 ezer dolláros Range Roverét ellopták

Shaquille O'Neal autógyűjteménye nem gyarapodott tovább. A volt NBA sztár 180 000 dollár értékű, testre szabott Range Roverét ugyanis szállítás közben lopták el. A rendőrség szerint azonban nem egyszerű autólopás történt, a nyomok egy kifinomult hackertámadásra utalnak.
A People magazin értesülései szerint Shaquille O’Neal egy vadonatúj, személyre szabott 2025-ös Range Rovert vásárolt, amelyet külön az ő 216 centiméteres magasságához igazítottak. Az autó Georgiából indult útnak Louisiana felé, de soha nem érkezett meg. A luxusautót az Effortless Motors nevű cég szállította, és ők jelentették először a hatóságoknak, hogy a jármű „nyomtalanul eltűnt” a szállítás közben.
A rendőrség szerint azonban nem szimpla autólopásról van szó, Shaquille O'Neal hacker támadás áldozatává vált. A cég közleménye szerint ugyanis az autó átadásakor ismeretlen személyek jelentek meg, akik a rendszerből megszerzett adatok alapján jogszerű szállítónak tűntek. A nyomozás szerint a bűnözők hozzáférést szerezhettek a vállalat digitális adatbázisához, így pontosan tudták, mikor és hol történik az átszállítás. A rendőrség azonnal elindította a vizsgálatot. Shaquille O'Neal szóvivője megerősítette, hogy a jármű valóban az ő tulajdona, és a lopás idején az egyik ingatlanjához szállították. Az Effortless Motors 10 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel bárkinek, aki információt tud adni a jármű hollétéről. Továbbá bejelentette, hogy megerősíti adatvédelmi rendszereit, és új biztonsági eljárásokat vezet be a járműszállításokhoz, többek között kéttényezős azonosítást és titkosított adatkapcsolatot.
A nyomozás jelenleg is folyamatban van, de az autó egyelőre nem került elő. A hatóságok több államban is vizsgálatot indítottak, és együttműködnek a szállítócégek biztonsági szakértőivel. A rendőrség egy konkrét járművet is azonosított, amely kapcsolatban állhat az esettel. A Griffin Wrecker Service nevű cég vontatóját, amelyet a lopás idején láttak a helyszín közelében. A hatóságok vizsgálják, hogy a vállalat tudtán kívül használták-e vontatót, vagy esetleg érintett volt a lopásban. A szakértők szerint a bűnözők valószínűleg GPS követési adatokat és belső fuvarleveleket is megszereztek, így pontosan tudták, mikor és hol lehet elérni a járművet. A rablók profi szintű technológiát alkalmaztak, és a lopás előkészítése hetekig is eltarthatott.
