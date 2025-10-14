Szörnyű családi tragédiát élt át a Budapestre látogató Nena

1. Nena valódi neve Gabriele Susanne Kerner, 1960-ban született, 25 millió eladott nagylemezével az egyik legsikeresebb német popsztárnak számít.

Nena 99 Luftballons című számát az egész világon ismerik 1984-ből

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

2. Hagenben született (nem úgy, mint a punkosabb stílusáról ismert Nina Hagen, aki viszont Kelet-Berlinben), hárman voltak testvérek, Gabriele Susanne a legidősebb.

3. A becenevét, amely popzenei karrierje során elkísérte, egy családi spanyolországi nyaralás során szerezte. A „nena” szó jelentése spanyolul: kislány.

4. 1979-ben a The Stripes popzenekar alapítója volt, ebben a formációban már ott dobolt Rolf Brendel, Nena párja. A banda angol nyelven próbálkozott, de öt kislemez és egy nagylemez után feloszlottak.

Rolf Brendel és Nena sokáig voltak együtt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

5. A német újhullám egyik ismert formációja, a Nena zenekar 1981-ben alakult, amikor az énekesnő, Gabriele Kerner a dobossal, Rolf Brendellel Nyugat-Berlinbe költözött. Ottani zenészekkel alapították meg a bandát, amely később nagy sikereket ért el. 1982 augusztusában a kislemezen is megjelenő Nur geträumt című dalt előadták a német televízióban, ezzel ismertek lettek Németországban. A kislemez a német slágerlistán a 2. helyre jutott, ha héten át tartotta magát, de és az osztrák, belga, holland és svájci slágerlistákon is felbukkant.

Nena Budapestre jön október 21-én

6. A nagy dobás persze a 99 Luftballons volt, amely 1983-ban jelent meg albumon, kislemezen, majd számos más verzióban. Angolul és németül is nagyot ment, itthon is máig játsszák a rádiók. A Billboard Hot 100 listáján második helyik jutott, csak az amerikai Van Halen Jump-ja előzte meg.

7. Ami Nena magánéletét illeti, a zenekar dobosával 1987-ben szakítottak. Nena nem sokkal később, a zenekar feloszlása után kezdett el randizni a svájci színész Benedict Freitaggal. A párnak három gyermeke született, az első Christopher Daniel volt, aki (állítólag a szülés során elkövetett orvosi hibák miatt) fogyatékkal született. A szülés során Nena szíve is leállt, a gyermek 11 hónapos korában meghalt. 1990-ben viszont ikreik születtek, Larissa Maria és Sakias Manuel.

Nena változatlanul aktív a színpadon

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

8. Freitaggal való szakítása után Nena újra egy dobosba szeretett bele, a producerként is dolgozó Philipp Palm lett a párja, akitől két gyerekük született: Samuel Vincent (1995) és Simeon Joel (1997). Azóta Nena négyszeres nagymama.