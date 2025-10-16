Testvére jelentette be a felfoghatatlan hírt: meghalt a rajongott sztár

Meghalt az Oscar-díjra jelölt színésznő, Penelope Milford, a gyászhírt testvére, Doug Milford erősítette meg. A halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Meghalt Penelope Milford Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Penelope 1979-ben a Hazatérés (Coming Home) című filmben nyújtott alakításáért – Vi Munson szerepéért – kapott Oscar-jelölést a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A színésznő a New York állambeli Saugerties városában hunyt el.

Milford sikeres időszakot tudhatott maga mögött a Broadwayn, és Richard Gere oldalán szerepelt a nagy sikerű Richard Farina: Long Time Coming and a Long Time Gone című darabban. A Missouri állambeli St. Louisból származó Penelope később számos filmszerepet is elvállalt.

A színésznő 1970-ben szerepelt Norman Mailer Maidstone című filmjében, majd 1977-ben Ken Russell Valentino című életrajzi alkotásában. Penelope áttörő szerepét a Hazatérés (Coming Home) című háborús drámában kapta, ahol Jon Voight (Angelina Jolie édesapja), Jane Fonda és Bruce Dern oldalán játszott.

A film 1978 egyik legsikeresebb alkotása lett, mind kritikailag, mind kereskedelmileg óriási sikert aratott. A 36. Golden Globe-díjátadón hat jelölést kapott, többek között a legjobb filmdráma kategóriában. Az 51. Oscar-gálán nyolc jelölést gyűjtött be, köztük a legjobb film és Penelope legjobb női mellékszereplő kategóriában. A Hazatérés végül elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyv, valamint a legjobb férfi és női főszereplő díját.

Penelope következő filmszerepe Franco Zeffirelli 1981-es Endless Love című alkotásában volt. Ezután pályafutását a televízió felé irányította, ahol számos figyelemre méltó szerepet kapott.

Szerepelt az Emmy-díjas The Oldest Living Graduate című tévéfilmben Henry Fonda, Cloris Leachman és Timothy Hutton oldalán. 1984-ben elismerést kapott The Burning Bed című tévéfilmben nyújtott alakításáért, amely a házastársi bántalmazás témáját dolgozta fel – írja a Mirror.