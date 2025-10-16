Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Testvére jelentette be a felfoghatatlan hírt: meghalt a rajongott sztár

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 07:40
A színésznő halálának az okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
N.T.
A szerző cikkei

Meghalt az Oscar-díjra jelölt színésznő, Penelope Milford, a gyászhírt testvére, Doug Milford erősítette meg. A halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

gyász, gyertya
Meghalt Penelope Milford Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Penelope 1979-ben a Hazatérés (Coming Home) című filmben nyújtott alakításáért – Vi Munson szerepéért – kapott Oscar-jelölést a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A színésznő a New York állambeli Saugerties városában hunyt el.

Milford sikeres időszakot tudhatott maga mögött a Broadwayn, és Richard Gere oldalán szerepelt a nagy sikerű Richard Farina: Long Time Coming and a Long Time Gone című darabban. A Missouri állambeli St. Louisból származó Penelope később számos filmszerepet is elvállalt.

A színésznő 1970-ben szerepelt Norman Mailer Maidstone című filmjében, majd 1977-ben Ken Russell Valentino című életrajzi alkotásában. Penelope áttörő szerepét a Hazatérés (Coming Home) című háborús drámában kapta, ahol Jon Voight (Angelina Jolie édesapja), Jane Fonda és Bruce Dern oldalán játszott.

A film 1978 egyik legsikeresebb alkotása lett, mind kritikailag, mind kereskedelmileg óriási sikert aratott. A 36. Golden Globe-díjátadón hat jelölést kapott, többek között a legjobb filmdráma kategóriában. Az 51. Oscar-gálán nyolc jelölést gyűjtött be, köztük a legjobb film és Penelope legjobb női mellékszereplő kategóriában. A Hazatérés végül elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyv, valamint a legjobb férfi és női főszereplő díját.

Penelope következő filmszerepe Franco Zeffirelli 1981-es Endless Love című alkotásában volt. Ezután pályafutását a televízió felé irányította, ahol számos figyelemre méltó szerepet kapott.

Szerepelt az Emmy-díjas The Oldest Living Graduate című tévéfilmben Henry Fonda, Cloris Leachman és Timothy Hutton oldalán. 1984-ben elismerést kapott The Burning Bed című tévéfilmben nyújtott alakításáért, amely a házastársi bántalmazás témáját dolgozta fel – írja a Mirror

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
