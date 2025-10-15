Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kikészültek a rajongók: Keanu Reeves megszólalt a titkos esküvőről

Keanu reeves
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 16:30
pletykaházasság
A színész most meglepő vallomást tett.
CJA
A szerző cikkei

Keanu Reeves ismét a reflektorfénybe került párkapcsolata miatt, miután a pletykák szerint titokban összeházasodott Alexandra Granttel

Keanu Reeves és Alexandra Grant titokban összeházasodott?
Keanu Reeves és Alexandra Grant titokban összeházasodott? Fotó: Billy Bennight

Azonban az új filmje New York-i premierjén végre lerántotta a leplet a híresztelésekről. A Good Fortune október 13-ai vetítésén szólalt meg a színész.

Hát, ez nem az első alkalom, már egy jó ideje együtt vagyunk

- mondta tréfásan Reeves.

Keanu Reeves és Alexandra Grant így reagált a sok gratulációra

Ezután megdicsérte szerelmét, aki nagyon jól bánt a sok üzenettel, amit az ügyben kaptak:

Az esküvők nagyon szép dolgok. Rengetegen küldtek kedves üzeneteket, Alexandra pedig nagyon jól kezelte őket, csak azt mondta: ’Köszönöm, de itt az igazság.’

A párnak szinte nem is kell kimondani a boldogító igent, már örök párként kezelik őket. A premierre is kézen fogva érkeztek, és még egy csókkal is meglepték a fotósokat.

Grant előbb nyilatkozott, mint Reeves, egy a Roden Crater eseményen készült képet megosztva:

Ez egy igazi fotó, nem AI, nem eljegyzési kép, csak egy csók. Azért osztom meg, hogy köszönetet mondjak mindenkinek a sok gratulációért az esküvőnkhöz. De nem házasodtunk össze. Tudom, mindenki szeretne jó híreket hallani, de ettől ez még nem igaz. Ezért figyeljünk a hamis hírekre. Azért itt egy kis boldogság.

Reeves és Grant egy évtizede ismerik egymást, és több éve együtt vannak, de kapcsolatuk nagy részét titokban élik. A pár szerencsére imád együtt önfeledten megjelenni a vörös szőnyegen, így rajongóik rendszeresen láthatják őket – írja az Elle.

 

