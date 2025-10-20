"A probléma te vagy" - hűtlenséggel vádolta meg Jennifer Lopezt volt férje

Jennifer Lopez volt férje, Ojani Noa azzal vádolta meg az énekesnőt, hogy megcsalta őt, miután az énekesnő azt állította, hogy soha egyetlen korábbi partnere sem szerette őt igazán.

Jennifer Lopez interjújára válaszolt volt férje Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Jennifer Lopez őszinte interjúja kiverte a biztosítékot első férjénél

Amikor a 56 éves énekesnőt Howard Stern egy új interjúban arról kérdezte, vajon valaha igazán szerették-e, Lopez meglepő választ adott.

Nem. Amit megtanultam, az az, hogy nem arról van szó, hogy engem nem lehet szeretni, hanem arról, hogy ők nem képesek szeretni. Egyszerűen nincs meg bennük az ehhez szükséges képesség

- mondta őszintén az énekesnő.

Azt interjú azonban teljesen kiakasztotta első férjét Ojanit, akivel 1997 és 1998 között voltak házasok. A személyi edzőként dolgozó férfi mélyen sértve érezte magát az énekesnő szavaitól, ezért a hétvégén az Instagramon reagált az egészre, azt állítva, hogy Lopez megcsalta őt.

A probléma te vagy

- írta, hozzátéve, hogy Lopeznek egyszer az életben igazat kellene mondania.

Hagyd abba, hogy minket lealacsonyítasz. Hagyd abba, hogy engem lehúzol az áldozat szerepében tetszelegve. A probléma nem mi vagyunk. Nem én vagyok. A probléma te vagy. Te voltál az, aki nem tudtad türtőztetni magad. Téged már szerettek párszor. Négyszer voltál házas, és a kettő között számtalan kapcsolatod volt. Voltak jó kapcsolataid is… például én.

Ojani kihangsúlyozta, hogy nagyon szerette az énekesnő, és képes volt mindent megtenni érte, azonban Lopez döntött úgy, hogy megcsalja.

Szerelmes voltam beléd. Átköltöztem egy másik államba, hogy támogassalak, védjelek és gondoskodjak rólad. Csodálatos, szeretetteljes ember vagyok, őszinte, hűséges hozzád, sosem hazudtam, sosem viselkedtem tisztességtelenül, és sosem csaltalak meg. Jó voltam hozzád. Túl jó voltam hozzád. Te döntöttél úgy, hogy hazudsz, megcsalsz, és bár maradtam, te könyörögtél, hogy tartsuk fenn a házasságot, nehogy rossz hírnevet kapj. Viszont te inkább a karriered és a hírnév gyors útját választottad, nem törődtél velem, és tovább akartál hazudni és csalni. Mondd el végre az igazat. Szégyellened kellene magad

- zárta le monológját Lopez első férje.