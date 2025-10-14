Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Gyász: 51 évesen elhunyt a Grammy-díjas legenda, D'Angelo

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 19:58
D'Angelo komoly betegséggel küzdött.

Elszomorító hír jött, ugyanis kiderült, hogy 51 évesen elhunyt a legendás, négyszeres Grammy-díjas R&B énekes, D'Angelo, aki olyan slágerekkel marad meg az utókornak, mint például a Brown Sugar vagy az Untitled (How Does It Feel). A megosztott információk alapján a híres és elismert zenész halálát hasnyálmirigyrák okozta.

Miután hosszan tartó és bátor küzdelmet folytatott a rákkal, összetört szívvel jelentjük be, hogy Michael D'Angelo Archer, akit rajongói világszerte D'Angelo néven ismertek, hazatért, és ma, 2025. október 14-én távozott az élők közül

– közölte D'Angelo családja.

