Eminemre ismét rátalált a szerelem? El sem hiszed, kivel jött össze!

Úgy tűnik, Eminemre ismét rátalált a szerelem, ráadásul nem is akárkivel! A pletykák szerint a Lose Yourself című sláger előadója jelenleg stylistjával, a Michiganből származó Katrina Malotával alkot egy párt.

Eminem új párja Katrina Malota Fotó: AFP

Egy, a pároshoz közeli forrás szerint a kapcsolat már egy ideje tart, de pontos időpontot nem árultak el. Malota évek óta dolgozik együtt az 53 éves rapperrel: koncertjein, videóklipjeiben és más projektjeiben is rendszeresen segíti. Saját weboldala is van, és olyan hírességekkel működött már együtt, mint Snoop Dogg, Robin Thicke és 50 Cent. Amikor épp nem Eminemmel utazik, Michiganben, saját szalonjában dolgozik.

Eminem titokban tartja párkapcsolatait

Eminem ritkán tárja a nyilvánosság elé magánéletét, ugyanakkor dalainak hála egy korábbi kapcsolatáról mindenki tud: Kim Scott kétszer is a felesége volt, mielőtt végleg elváltak.

A 15 Grammy-díjas rapper és Kim tinédzserként kezdtek randizni, közös gyermekük, Hailie Jade 1995-ben született, ő ma már 29 éves. Házasságot először 1999-ben kötöttek, de két év múlva elváltak. Bár 2006-ban újra összeházasodtak, a kapcsolat végül ismét zátonyra futott egy évvel később.

Eminem két másik gyermeket is nevel: a 32 éves Alaina Marie-t, akit Kim nővérétől fogadtak örökbe, és a 23 éves Stevie Lane-t, akit Kim korábbi kapcsolatából, Eric Harttertől született gyermekeként 2005-ben fogadott örökbe.

Korábban Eminem így nyilatkozott a válásról:

A válásom óta volt néhány randim, de semmi sem alakult úgy, hogy nyilvánosságra akartam volna hozni.

Az évek során többször is felröppentek pletykák, miszerint randizik, többek között Mariah Carey-vel és Nicki Minaj-zsal is hírbe hozták, de ezeket cáfolta - írja a Page Six. Lehet, hogy most végre tényleg rátalált a szerelem a magánéletét Kim óta ügyesen titkoló rapperre?