Palvin Barbi mellett Emily Ratajkowski is leuralta a Victoria’s Secret kifutóját

Emily Ratajkowski
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 21:30
Victoria's Secret Fashion Showszexi
Palvin Barbi mellett Emily Ratajkowski is ragyogott a Victoria’s Secret kifutóján.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors is írt, a minap lezajlott a világ egyik legrangosabb divat eseménye, Victoria’s Secret Fashion Show. A várva várt eseményen szokás szerint a legnagyobb nevek és leggyönyörűbb nők mutatták meg tökéletes alakjukat az őrületes fehérnemű kreációkban.

97th Academy Awards - Vanity Fair Party
Emily Ratajkowski Fotó: AFP

Természetesen a szépségek közül hazánk egyik büszkesége, Palvin Barbi sem hiányzott, mellett azonban még olyan nevek is a kifutóra léptek, mint Gigi és Bella Hadid, Ashley Graham, Alessandra Ambrosio vagy éppen Emily Ratajkowski. Utóbbi meg is osztott az eseményről egy brutálisan dögös videót az Instagram-oldalán, melynek láttán padlót fogtak a követői. Szabályosan felrobbant a kommentszekció, rajongói pedig egymásra licitáltak a dicsérő szavakkal. 

A szexi videót pedig itt meg is nézheted: 

 

