Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhunyt a legendás bodybuilder – Arnold Schwarzenegger rajongói is gyászolnak

bodybuilder
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 07:05
sportolóhalál
A szeretett sportoló 47 éves volt.
CJA
A szerző cikkei

Elhunyt a legendás bodybuilder, Varinder Singh Ghuman. A sportoló 47 éves volt, halálát hirtelen szívroham okozta.

Elhunyt a legendás bodybuilder, Arnold Schwarzenegger rajongói is gyászolnak
Elhunyt a legendás bodybuilder, Arnold Schwarzenegger rajongói is gyászolnak (fotó: Pexels)

Az indiai sportoló hírnevét azzal szerezte, hogy a világ első vegetáriánus profi testépítője lett. Nemcsak izmos testéről volt híres, Ghuman színészkedett is, több filmben is láthatták őt követői.

Halála sokakat megrendített, hírességek és rajongók is gyászolják a kedves óriást.

Elhunyt a legendás bodybuilder - így emlékeztek meg róla

Dietetikus Rajat Jail így emlékezett meg róla:

Ma egy legendát veszítettünk el – Varinder Singh Ghuman, India hivatalos szuperhőse. Az első találkozásunktól kezdve melegséged és alázatosságod sokkal jobban tündökölt, mint a testalkatod. Túl hamar távoztál, sosem fogunk elfelejteni

- írta egy X-bejegyzésben.

Ghuman 2009-ben nyerte meg a Mr. India versenyt, a Mr. Asia versenyen pedig 2. helyezést ért el. 2013-ban Arnold Schwarzenegger márkanagykövetének választotta, hogy ázsiai egészségügyi termékeit népszerűsítse. Ő volt az első indiai testépítő, aki megszerezte a Nemzetközi Fitnesz és Testépítő Szövetség profi kártyáját.

A helyi média beszámolói szerint menedzsere, Yadvinder Singh azt nyilatkozta, hogy Varinder vállfájdalmakra panaszkodott, mielőtt kórházba ment kivizsgálásra. Később kezelés közben életét vesztette.

Testépítő társa, Harminder Dullowal így nyilatkozott:

Soha nem számítottunk rá, hogy erre a sorsra jut. Nagyon nehéz elfogadni ezt a veszteséget.

Parjat Singh, az indiai jégkorong-válogatott korábbi csapatkapitánya elmondta: fegyelemmel és kecsességgel építette fel testét. Rajongói India büszkeségeként emlékeztek vissza a kedves óriásra - írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu