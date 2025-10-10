Elhunyt a legendás bodybuilder – Arnold Schwarzenegger rajongói is gyászolnak

Elhunyt a legendás bodybuilder, Varinder Singh Ghuman. A sportoló 47 éves volt, halálát hirtelen szívroham okozta.
Az indiai sportoló hírnevét azzal szerezte, hogy a világ első vegetáriánus profi testépítője lett. Nemcsak izmos testéről volt híres, Ghuman színészkedett is, több filmben is láthatták őt követői.
Halála sokakat megrendített, hírességek és rajongók is gyászolják a kedves óriást.
Dietetikus Rajat Jail így emlékezett meg róla:
Ma egy legendát veszítettünk el – Varinder Singh Ghuman, India hivatalos szuperhőse. Az első találkozásunktól kezdve melegséged és alázatosságod sokkal jobban tündökölt, mint a testalkatod. Túl hamar távoztál, sosem fogunk elfelejteni
- írta egy X-bejegyzésben.
Ghuman 2009-ben nyerte meg a Mr. India versenyt, a Mr. Asia versenyen pedig 2. helyezést ért el. 2013-ban Arnold Schwarzenegger márkanagykövetének választotta, hogy ázsiai egészségügyi termékeit népszerűsítse. Ő volt az első indiai testépítő, aki megszerezte a Nemzetközi Fitnesz és Testépítő Szövetség profi kártyáját.
A helyi média beszámolói szerint menedzsere, Yadvinder Singh azt nyilatkozta, hogy Varinder vállfájdalmakra panaszkodott, mielőtt kórházba ment kivizsgálásra. Később kezelés közben életét vesztette.
Testépítő társa, Harminder Dullowal így nyilatkozott:
Soha nem számítottunk rá, hogy erre a sorsra jut. Nagyon nehéz elfogadni ezt a veszteséget.
Parjat Singh, az indiai jégkorong-válogatott korábbi csapatkapitánya elmondta: fegyelemmel és kecsességgel építette fel testét. Rajongói India büszkeségeként emlékeztek vissza a kedves óriásra - írja a Daily Star.
