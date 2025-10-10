Elhunyt a legendás bodybuilder, Varinder Singh Ghuman. A sportoló 47 éves volt, halálát hirtelen szívroham okozta.

Elhunyt a legendás bodybuilder, Arnold Schwarzenegger rajongói is gyászolnak (fotó: Pexels)

Az indiai sportoló hírnevét azzal szerezte, hogy a világ első vegetáriánus profi testépítője lett. Nemcsak izmos testéről volt híres, Ghuman színészkedett is, több filmben is láthatták őt követői.

Halála sokakat megrendített, hírességek és rajongók is gyászolják a kedves óriást.

Elhunyt a legendás bodybuilder - így emlékeztek meg róla

Dietetikus Rajat Jail így emlékezett meg róla:

Ma egy legendát veszítettünk el – Varinder Singh Ghuman, India hivatalos szuperhőse. Az első találkozásunktól kezdve melegséged és alázatosságod sokkal jobban tündökölt, mint a testalkatod. Túl hamar távoztál, sosem fogunk elfelejteni

- írta egy X-bejegyzésben.

Ghuman 2009-ben nyerte meg a Mr. India versenyt, a Mr. Asia versenyen pedig 2. helyezést ért el. 2013-ban Arnold Schwarzenegger márkanagykövetének választotta, hogy ázsiai egészségügyi termékeit népszerűsítse. Ő volt az első indiai testépítő, aki megszerezte a Nemzetközi Fitnesz és Testépítő Szövetség profi kártyáját.

A helyi média beszámolói szerint menedzsere, Yadvinder Singh azt nyilatkozta, hogy Varinder vállfájdalmakra panaszkodott, mielőtt kórházba ment kivizsgálásra. Később kezelés közben életét vesztette.

Testépítő társa, Harminder Dullowal így nyilatkozott:

Soha nem számítottunk rá, hogy erre a sorsra jut. Nagyon nehéz elfogadni ezt a veszteséget.

Parjat Singh, az indiai jégkorong-válogatott korábbi csapatkapitánya elmondta: fegyelemmel és kecsességgel építette fel testét. Rajongói India büszkeségeként emlékeztek vissza a kedves óriásra - írja a Daily Star.