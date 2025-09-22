Hűha: A sármos világsztár megosztotta azt a titkot, ami segített életben tartani a házasságát

Az 55 éves világsztár, Matthew McConaughey elárulta, mi az a szokatlan, de szerinte hatásos tipp, ami segített abban, hogy kapcsolata Camila Alves-szel több mint egy évtizede erős maradjon. A 2012-ben egybekelt pár három közös gyermeket nevel, ám a színész szerint a férj és feleség közötti intimitás fenntartása legalább olyan fontos, mint a szülői szerep.

A világsztár hosszú házasságának titka ebben rejlik

Az Oscar díjas színész McConaughey nemrégiben Poems & Prayers (Versek és imák) című könyvében írt életéről, hitéről, családról és a szeretetről. Az egyik tanácsa különösen nagy visszhangot váltott ki. Azt javasolta a pároknak, hogy dobják ki a hatalmas franciaágyat és váltsanak egy kisebb méretre.

A legjobb dolog, amit tehetsz a házasságodért, az a biztos módszer, hogy megszabadulsz a king-size matractól, és áttérsz a queen-size ágyra. Egy reggel arra ébredtem, hogy Camila olyan messze van tőlem, mintha egy focipálya választana el minket. Este pedig, amikor összebújtunk volna, előbb át kellett küzdeni magam a takarón és a párnákon, hogy hozzáférjek. Akkor döntöttünk úgy, hogy lecseréljük”

- idézte a színész szavait az UNILAD.

A színész elmondta, hogy a nagy ágyban olyan távolinak érezte a feleségét, mintha egy focipálya választaná el tőle. Még az összebújás is nehézkessé vált, ezért döntöttek a kisebb fekhely mellett, ahol úgy aludhatnak egymás mellett, hogy a válluk összeér. A Tökéletlen idők és a Csillagok között filmek sztárja azt is megjegyezte, hogy így már „nincs hely” a három gyermeküknek – Levinak, Vidának és Livingstonnak – bemászni, így az ágy tényleg csak a kettejüké.

McConaughey és Alves 2012-ben kötöttek házasságot, majd Kaliforniából visszaköltöztek Texasba, hogy ott neveljék a gyerekeiket. A színész kihangsúlyozta, mennyire fontos, hogy férj és feleség egymásra is időt szánjanak, ne csak szülőtársként éljenek.

Az egyik legfontosabb dolog, amiben példát mutathatok a gyerekeimnek, az az, ahogy az anyjukkal bánok, és ahogy ő bánik velem. Ez legalább annyira fontos, mint bármi más

- zárta le gondolatát az amerikai színész.