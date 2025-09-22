Hűha: A sármos világsztár megosztotta azt a titkot, ami segített életben tartani a házasságát

Az 55 éves világsztár, Matthew McConaughey elárulta, mi az a szokatlan, de szerinte hatásos tipp, ami segített abban, hogy kapcsolata Camila Alves-szel több mint egy évtizede erős maradjon. A 2012-ben egybekelt pár három közös gyermeket nevel, ám a színész szerint a férj és feleség közötti intimitás fenntartása legalább olyan fontos, mint a szülői szerep.
Az Oscar díjas színész McConaughey nemrégiben Poems & Prayers (Versek és imák) című könyvében írt életéről, hitéről, családról és a szeretetről. Az egyik tanácsa különösen nagy visszhangot váltott ki. Azt javasolta a pároknak, hogy dobják ki a hatalmas franciaágyat és váltsanak egy kisebb méretre.
A legjobb dolog, amit tehetsz a házasságodért, az a biztos módszer, hogy megszabadulsz a king-size matractól, és áttérsz a queen-size ágyra. Egy reggel arra ébredtem, hogy Camila olyan messze van tőlem, mintha egy focipálya választana el minket. Este pedig, amikor összebújtunk volna, előbb át kellett küzdeni magam a takarón és a párnákon, hogy hozzáférjek. Akkor döntöttünk úgy, hogy lecseréljük”
- idézte a színész szavait az UNILAD.
A színész elmondta, hogy a nagy ágyban olyan távolinak érezte a feleségét, mintha egy focipálya választaná el tőle. Még az összebújás is nehézkessé vált, ezért döntöttek a kisebb fekhely mellett, ahol úgy aludhatnak egymás mellett, hogy a válluk összeér. A Tökéletlen idők és a Csillagok között filmek sztárja azt is megjegyezte, hogy így már „nincs hely” a három gyermeküknek – Levinak, Vidának és Livingstonnak – bemászni, így az ágy tényleg csak a kettejüké.
McConaughey és Alves 2012-ben kötöttek házasságot, majd Kaliforniából visszaköltöztek Texasba, hogy ott neveljék a gyerekeiket. A színész kihangsúlyozta, mennyire fontos, hogy férj és feleség egymásra is időt szánjanak, ne csak szülőtársként éljenek.
Az egyik legfontosabb dolog, amiben példát mutathatok a gyerekeimnek, az az, ahogy az anyjukkal bánok, és ahogy ő bánik velem. Ez legalább annyira fontos, mint bármi más
- zárta le gondolatát az amerikai színész.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.