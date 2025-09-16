Elhunyt a legendás rockzenész, mindössze 52 évesen ragadta el a halál

Gyászolnak a rock- és metálzene rajongói: ugyan még hivatalos forrás nem erősítette meg, de egyre több helyen írják, hogy elhunyt Tomas Lindberg, az At The Gates nevű svéd dallamos death metal zenekar frontembere. A zenész halála váratlanul érte a rajongókat még úgy is, hogy sajnos egy ideje lehetett tudni: fiatal kora ellenére kegyetlen kór támadta meg.
Lindberg márciusban beszélt először arról egy közleményben, hogy még 2023-ban egy ritka szájrákot fedeztek fel nála. Noha megműtötték, később kiújult a daganat. Augusztusban a zenekara már arról írt: a rocker kiújult rákja már nem operálható, így kemoterápiás kezelést kap. Állapota ráadásul romlott, Lindberg intenzívre került. Sajnos úgy tűnik, a rák végül győzedelmeskedett felette. Nyugodjék békében!
Az At the Gates 1990-ben alakult. A kilencvenes években egyike volt a három nagy svéd bandának a műfajon belül az In Flames-szel és a Dark Tranquillity-vel együtt. Tomas Lindberg az alapítók közt volt, és mindvégig a csapattal maradt. A zenekar főművük, az 1995-ös Slaughter Of The Soul után feloszlott, ám 2007-ben újjáalakultak, eleinte csak koncertezni, majd több albumot is kiadtak. A svéd dallamos death metal-színtér nagyágyúinak és megalkotóinak számítottak, számtalan csapat nőtt fel az ő életművükön, így érthető, hogy frontemberük halála megrázta a rajongókat az egész világon.
