Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. szeptember 1-jén ünnepelték a 23. házassági évfordulójukat. A 'Buffy, a vámpírok réme' sztárja egy megható és humoros Instagram bejegyzéssel emlékezett vissza mexikói esküvőjükre. A színésznő másodpercre pontosan kiszámolta a házasságuk óta eltelt pontos időt.

Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. idén ünnepelték a 23. házassági évfordulójukat

Sarah Michelle Gellar így ünnepli 23. házassági évfordulóját

Sarah Michelle Gellar 2025. szeptember 1-jén egy szívhez szóló, de vicces Instagram posztban köszöntötte férjét, Freddie Prinze Jr.-t a 23. házassági évfordulójuk alkalmából. A színésznő részletesen felsorolta, mennyi idő telt el az esküvőjük óta:

23 év, 276 hónap, 1196 hét, 8395 nap, 201 480 óra, 12 088 800 perc és 725 328 000 másodperc… de ki számolja?

A bejegyzéshez mellékelt fotón a házaspár látható, amint esküvőjük napján egy lépcsőn haladnak felfelé Mexikóban, az El Careyes üdülőhelyen. Sarah Michelle Gellar hófehér ruhát viselt, amíg Freddie Prinze Jr. világos öltözékben kísérte őt.

Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. házassága

A pár még 1997-ben ismerkedett meg a 'Tudom, mit tettél tavaly nyáron' című film forgatásán. A barátságukból azonban csak három évvel később lett szerelem egy véletlennek köszönhetően. Egy közös vacsorára hárman indultak volna, de a harmadik fél lemondta, így kettesben maradtak, ez pedig fordulópontot hozott az életükbe. Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. 2001 áprilisában jegyezték el egymást, majd 2002. szeptember 1-jén mondták ki a boldogító igent Mexikóban, szűk körben, családjuk és közeli barátaik jelenlétében. Két gyermekük született, Charlotte 2010-ben, Rocky pedig 2012-ben.

Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című film forgatásán ismerkedtek meg

Mi a hosszú házasság titka?

Sarah Michelle Gellar több interjúban is beszélt arról, mi tartja őket össze ilyen hosszú ideje:

Tedd el a telefont, igyatok egy kávét, sétáljatok a kutyával, olvassatok mesét a gyerekeknek. Légy jelen... ez a legfontosabb.

Freddie Prinze Jr. hasonló gondolatokat osztott meg. Bár nem állítják, hogy minden tökéletes köztük, a kölcsönös tisztelet, a barátság, valamint a személyes tér megtartása kulcsfontosságú számukra. Egyik alkalommal még egy saját cipős szekrényt is készített feleségének, csak hogy boldoggá tegye. Sarah Michelle Gellar pedig úgy gondolja, hogy a külön fürdőszoba is csodát tesz. Véleménye szerint ezek az apró szabályok segítenek megőrizni a személyes teret és önállóságot még egy hosszú kapcsolatban is.