Megrendítő: a világhírű teniszlegenda elárulta, rákbeteg

Björn Borg, az ötszörös wimbledoni és hatszoros francia nyílt teniszbajnokság-győztes: feleségével, Patriciával közösen írt új könyvben árulta el, hogy rákos.

Björn Borgnak rákkal küzd. Árulta el a most megjelenő életrajzi könyvében

Svéd és olasz sajtóhírek szerint Björn Borg teniszező arról ír hamarosan megjelenő önéletrajzi könyvében, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála.

A szeptember 18-án megjelenő „Heartbeat” (Szívdobbanás) című alkotás részletesen bemutatja a svéd teniszező titkos küzdelmét a betegséggel, amelyet eddig titokban tartott a nyilvánosság elől.

A feleségével, Patriciával közösen írt könyv Svédország mellett az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában , Új-Zélandon, Spanyolországban, Latin-Amerikában, Hollandiában és Olaszországban is megjelenik.

Nem tudták tovább titokban tartani, hogy a rák megtámadta szervezetét

A könyv megjelenését titokban tartották, és a svéd Expressen újság arról számolt be, hogy a könyvet nem küldik el a médiának véleményezésre a megjelenés előtt, miközben Borg, állítólag nagyon kevés interjút ad majd a könyvvel kapcsolatban.

Ám a könyv korai olaszországi megjelenése után, Borg már nem tudta tovább titokban tartani, hogy rákbetegségének híre nyilvánosságra kerüljön.

Borg uralta a teniszt az 1970-es években, öt wimbledoni és hat francia nyílt bajnoki címet nyert, ezzel a sportág történetének egyik legnépszerűbb játékosává vált.

A svéd játékost, a világ egyik legstílusosabb teniszezőjének tartották, milliók rajongtak érte. Nemcsoda, hogy a könyvkiadója mennyire örült a lehetőségnek. Gunilla Bergmark, a Norstedts könyvkiadó azt mondta:

„Nagy és fontos feladatnak érzem, hogy végre kiadhatom Bjorn történetét. Ez egy olyan könyv, amire sokan régóta vártak, és nem tudok elképzelni jobb embert a történetének megírására, mint Patricia.”

A feleség gyűjtötte csokorba férje történeteit, és közösen döntöttek úgy, hogy megjelentetik az önéletrajzi művet.