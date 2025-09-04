Megrendítő: a világhírű teniszlegenda elárulta, rákbeteg

Björn Borg, az ötszörös wimbledoni és hatszoros francia nyílt teniszbajnokság-győztes: feleségével, Patriciával közösen írt új könyvben árulta el, hogy rákos.
Svéd és olasz sajtóhírek szerint Björn Borg teniszező arról ír hamarosan megjelenő önéletrajzi könyvében, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála.
A szeptember 18-án megjelenő „Heartbeat” (Szívdobbanás) című alkotás részletesen bemutatja a svéd teniszező titkos küzdelmét a betegséggel, amelyet eddig titokban tartott a nyilvánosság elől.
A feleségével, Patriciával közösen írt könyv Svédország mellett az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában , Új-Zélandon, Spanyolországban, Latin-Amerikában, Hollandiában és Olaszországban is megjelenik.
A könyv megjelenését titokban tartották, és a svéd Expressen újság arról számolt be, hogy a könyvet nem küldik el a médiának véleményezésre a megjelenés előtt, miközben Borg, állítólag nagyon kevés interjút ad majd a könyvvel kapcsolatban.
Ám a könyv korai olaszországi megjelenése után, Borg már nem tudta tovább titokban tartani, hogy rákbetegségének híre nyilvánosságra kerüljön.
Borg uralta a teniszt az 1970-es években, öt wimbledoni és hat francia nyílt bajnoki címet nyert, ezzel a sportág történetének egyik legnépszerűbb játékosává vált.
A svéd játékost, a világ egyik legstílusosabb teniszezőjének tartották, milliók rajongtak érte. Nemcsoda, hogy a könyvkiadója mennyire örült a lehetőségnek. Gunilla Bergmark, a Norstedts könyvkiadó azt mondta:
„Nagy és fontos feladatnak érzem, hogy végre kiadhatom Bjorn történetét. Ez egy olyan könyv, amire sokan régóta vártak, és nem tudok elképzelni jobb embert a történetének megírására, mint Patricia.”
A feleség gyűjtötte csokorba férje történeteit, és közösen döntöttek úgy, hogy megjelentetik az önéletrajzi művet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.