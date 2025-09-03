Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Milyen szánalmas vagy és mennyire elszakadtál a valóságtól" - kifakadt Ozzy Osbourne fia a Pink Floyd énekesére

Ozzy Osbourne
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 13:50
felháborodásRoger WatersPink Floyd
Ozzy Osbourne rajongói még gyászolják a heavy metal legendát, de Roger Waters nyers megjegyzései vihart kavartak. A legkeményebb választ nem más adta, mint Ozzy legfiatalabb fia, Jack.

Ozzy Osbourne fia, Jack nem fogja vissza magát, amikor édesapja hírnevét kell megvédeni, és Roger Waters most egyenesen a célkeresztjébe került. A Pink Floyd legendája nemrégiben egy interjúban árulta el, hogy különösebben nem nyűgözte le Ozzy zenei munkássága, sem pedig az, amit a Black Sabbath ideje alatt létrehozott.

Legfiatalabb fia védte meg Ozzy Osbourne hírnevét.
Legfiatalabb fia védte meg Ozzy Osbourne hírnevét. Fotó: SWNS /  Northfoto

A heavy metal ikon idén júliusban hunyt el 76 éves korában, alig néhány héttel azután, hogy visszatérő fellépést tartott Birminghamben. Halála után rajongók százezrei osztották meg szívből jövő megemlékezéseiket a hatgyermekes apáról. Roger azonban jóval nyersebb álláspontot képviselt a The Independent Ink-nek adott interjújában.

Ozzy Osbourne, aki most halt meg, áldás neki, abban az állapotban, amiben egész életében volt. Soha nem tudjuk meg. A zene, fogalmam sincs. Leszarom.

- mondta az énekes.

Nem érdekel a Black Sabbath, sosem érdekelt. Semmi közöm ahhoz, hogy csirkék fejét harapják le, vagy bármi mást csinálnak. Tényleg nem is érdekel.

- tette hozzá.

Roger szavai eljutottak Ozzy legfiatalabb fiának, Jacknek is fülébe, aki kedden este Instagram-sztorijában fejezte ki felháborodását.

Hé Roger Waters. B*szd meg. Milyen szánalmas vagy és mennyire elszakadtál a valóságtól. Úgy tűnik, manapság csak úgy tudsz figyelmet szerezni, ha szarságokat okádsz a sajtóban... Apám mindig is azt gondolta rólad, hogy egy f*sz vagy. Köszi, hogy bebizonyítottad, igaza volt.

Jack kirohanása itt nem ért véget, ugyanis elindította a #f*rogerwaters hashtaget - írta a Mirror.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu