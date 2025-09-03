"Milyen szánalmas vagy és mennyire elszakadtál a valóságtól" - kifakadt Ozzy Osbourne fia a Pink Floyd énekesére

Ozzy Osbourne fia, Jack nem fogja vissza magát, amikor édesapja hírnevét kell megvédeni, és Roger Waters most egyenesen a célkeresztjébe került. A Pink Floyd legendája nemrégiben egy interjúban árulta el, hogy különösebben nem nyűgözte le Ozzy zenei munkássága, sem pedig az, amit a Black Sabbath ideje alatt létrehozott.

Legfiatalabb fia védte meg Ozzy Osbourne hírnevét. Fotó: SWNS / Northfoto

A heavy metal ikon idén júliusban hunyt el 76 éves korában, alig néhány héttel azután, hogy visszatérő fellépést tartott Birminghamben. Halála után rajongók százezrei osztották meg szívből jövő megemlékezéseiket a hatgyermekes apáról. Roger azonban jóval nyersebb álláspontot képviselt a The Independent Ink-nek adott interjújában.

Ozzy Osbourne, aki most halt meg, áldás neki, abban az állapotban, amiben egész életében volt. Soha nem tudjuk meg. A zene, fogalmam sincs. Leszarom.

- mondta az énekes.

Nem érdekel a Black Sabbath, sosem érdekelt. Semmi közöm ahhoz, hogy csirkék fejét harapják le, vagy bármi mást csinálnak. Tényleg nem is érdekel.

- tette hozzá.

Roger szavai eljutottak Ozzy legfiatalabb fiának, Jacknek is fülébe, aki kedden este Instagram-sztorijában fejezte ki felháborodását.

Hé Roger Waters. B*szd meg. Milyen szánalmas vagy és mennyire elszakadtál a valóságtól. Úgy tűnik, manapság csak úgy tudsz figyelmet szerezni, ha szarságokat okádsz a sajtóban... Apám mindig is azt gondolta rólad, hogy egy f*sz vagy. Köszi, hogy bebizonyítottad, igaza volt.

Jack kirohanása itt nem ért véget, ugyanis elindította a #f*rogerwaters hashtaget - írta a Mirror.