Most jött: körözik a világsztár rappert

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 18:40 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 18:47
A világsztár Magyarországon is ismert.

Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU még júniusban vádat emelt Timati ellen, mert többször is megsértette a megszállt területekre vonatkozó belépési szabályokat. A nyomozás szerint a rapper legalább hét alkalommal lépett fel a Krímben, amelyet Oroszország 2014-ben annektált - számol be róla az Origo.

Körözik a világsztár rappert Fotó: Shutterstock

A portál arról ír, hogy a szolgálat szerint a rapper nyíltan támogatta az orosz agressziót, a Krím annektálását és Ukrajna szuverenitásának megsértését, ezért most hivatalosan is a körözési listára került.

Az SZBU közleményében úgy fogalmazott: 

Timati nemcsak rendszeresen fellépett a félszigeten, de „az orosz propaganda aktív résztvevője”, aki három alkalommal – 2012-ben, 2018-ban és 2024-ben – is Putyin bizalmi embereként kampányolt az elnökválasztások során.

Timati Magyarországon is ismert, az alábbi zenéje hatalmas slágerré vált hazánkban is:

 

